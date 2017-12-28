Экстренную систему дегазации на полигоне "Кучино" в Балашихе запустили на полную мощность

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Компания "Экоком" запустила на полную мощность экстренную систему утилизации газа на закрытом мусорном полигоне "Кучино" в подмосковной Балашихе. Соответствующую команду дал в четверг в эфире телеканала "Подмосковье 360" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Запускайте", - сказал он. По команде губернатора на полигоне заработала высокотемпературная установка для сжигания газа, которая была последним элементом экстренной системы дегазации. Как сообщалось ранее, с начала декабря система работала на 30% мощности с маломощным факелом.

Полигон "Кучино" представляет из себя плато 50-метровой высоты площадью 50 га. Свалка начала работать в 1960-х годах, с тех пор накопила 13 млн кубометров отходов и превысила разрешенную для нее высоту на 20 метров. Власти Московской области закрыли полигон 23 июня 2017 года после соответствующего требования президента РФ Владимира Путина.

Рекультивация свалки начнется в марте 2018 года, до этого момента плато полигона присыпали толстым слоем грунта, чтобы предотвратить воспламенение. В августе жители юго-восточных районов Москвы и Московской области, находящиеся в зоне негативного влияния полигона, начали жаловаться на неприятные запахи. В октябре 2017 года власти приняли решение экстренно возвести на полигоне систему удаления газа, чтобы остановить его распространение, и выделили на это 200 млн рублей из резервного фонда региона. Подрядчиком строительства системы удаления газа стала компания "Экоком".

Система экстренной дегазации включает в себя 55 скважин на полигоне, которые позволят собирать газ по трубопроводу в четыре специальные станции, после чего его будут сжигать в факельной установке. Сообщается, что температура горения превышает 1 тыс. градусов, это позволит обеззараживать продукты горения на 99,9%.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган ранее сообщал, что после запуска установки на полную мощность неприятный запах на полигоне исчезнет на 90%.