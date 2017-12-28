Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экстренную систему дегазации на полигоне "Кучино" в Балашихе запустили на полную мощность

Общество
28 декабря, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Факел будет ежечасно сжигать около 2,5 тыс. кубических метров газа

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Компания "Экоком" запустила на полную мощность экстренную систему утилизации газа на закрытом мусорном полигоне "Кучино" в подмосковной Балашихе. Соответствующую команду дал в четверг в эфире телеканала "Подмосковье 360" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Запускайте", - сказал он. По команде губернатора на полигоне заработала высокотемпературная установка для сжигания газа, которая была последним элементом экстренной системы дегазации. Как сообщалось ранее, с начала декабря система работала на 30% мощности с маломощным факелом.

Полигон "Кучино" представляет из себя плато 50-метровой высоты площадью 50 га. Свалка начала работать в 1960-х годах, с тех пор накопила 13 млн кубометров отходов и превысила разрешенную для нее высоту на 20 метров. Власти Московской области закрыли полигон 23 июня 2017 года после соответствующего требования президента РФ Владимира Путина.

Рекультивация свалки начнется в марте 2018 года, до этого момента плато полигона присыпали толстым слоем грунта, чтобы предотвратить воспламенение. В августе жители юго-восточных районов Москвы и Московской области, находящиеся в зоне негативного влияния полигона, начали жаловаться на неприятные запахи. В октябре 2017 года власти приняли решение экстренно возвести на полигоне систему удаления газа, чтобы остановить его распространение, и выделили на это 200 млн рублей из резервного фонда региона. Подрядчиком строительства системы удаления газа стала компания "Экоком".

Система экстренной дегазации включает в себя 55 скважин на полигоне, которые позволят собирать газ по трубопроводу в четыре специальные станции, после чего его будут сжигать в факельной установке. Сообщается, что температура горения превышает 1 тыс. градусов, это позволит обеззараживать продукты горения на 99,9%.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган ранее сообщал, что после запуска установки на полную мощность неприятный запах на полигоне исчезнет на 90%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Закрытие свалки в Балашихе
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
5
Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone
6
США заявили о готовности решать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
7
Судебные приставы начинают дежурить во всех крупных международных аэропортах России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама