Школу, где будут готовить к будущей службе в МЧС, открыли в Вологодской области

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первую в Вологодской области школу, где с 1 сентября 2018 года учащихся начнут готовить к будущей службе в рядах МЧС, построили в городе Вытегре. Об этом в четверг сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Новая школа стала первым учебным заведением региона, в котором будут целенаправленно готовить молодежь для будущей службы в МЧС, поэтому неслучайно выбрана и дата ее открытия - профессиональный праздник спасателей. Учебное заведение сможет вместить в себя до 150 обучающихся 5-11 классов. Это будут юноши в возрасте от 11 до 17 лет, прошедшие предварительный конкурсный отбор и успешно сдавшие нормативы по физподготовке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в просторном двухэтажном здании разместились профильные кабинеты физики, химии и географии, кабинет иностранных языков, оснащенный лингофонной системой, а также актовый и спортивный залы, информационно- библиотечный центр. Помимо общеобразовательных предметов кадетам будут преподавать ряд профильных дисциплин, а также дополнительные программы по техническому творчеству, парусному спорту, безопасности жизнедеятельности, традиционной народной культуре, образовательному туризму.

"Еще два года назад здесь находились аварийные и полуразрушенные корпуса старого оздоровительного лагеря, никто и представить себе не мог, что совсем скоро на этом месте появится крупнейший образовательный центр Северо- Запада России, который неслучайно называют северным "Артеком". Новая цифровая школа была построена всего за полгода, и сегодня мы с гордостью можем говорить о том, что Вытегра становится центром притяжения одаренных и талантливых детей со всей Вологодской области", - сказал на церемонии открытия школы губернатор Олег Кувшинников, слова которого приводит пресс-служба.

По данным региональных властей, общая стоимость проектирования и строительства составила 186,2 млн рублей, из них 141,5 млн рублей были выделены из федерального бюджета. В сентябре 2018 года школа примет 150 учащихся.