Капсулу с посланием потомкам вскрыли в Саранске

ПЕНЗА, 28 декабря. /ТАСС/. Церемония вскрытия капсулы с посланием потомкам, которая была заложена в 1967 году, прошла в четверг в Саранске. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Капсула с посланием потомкам, выполненная в виде первого искусственного спутника Земли, была заложена в стене администрации Саранска в 1967 году. По задумке авторов, ее необходимо было вскрыть через 50 лет.

"Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии капсулы с посланием потомкам и закладке новой капсулы с посланием к жителям Саранска 2050 года. <...> Право извлечь и вскрыть капсулу было предоставлено участнику тех событий Алексею Батюнину, руководителю творческого направления Ассоциации студенческих объединений республики Михаилу Ломову, чемпиону мира среди юношей по пауэрлифтингу Сергею Чижикову и победителю олимпиады школьников 2017 года по 11 предметам Арине Оськиной", - говорится в сообщении.

В тексте послания содержится призыв отдать дань уважения тем, кто отдал жизни за победу в Великой Отечественной войне, и помнить людей 1960-х годов, заложивших "основы лучезарного будущего". Текст послания Владимир Волков передал на хранение в Мордовский республиканский краеведческий музей.

Кроме того, в четверг в здание администрации была заложена капсула с посланием, которое адресовано жителям Саранска 2050 года. "Его авторами стали жители республики и столицы региона разных возрастов, социальных групп и идейных убеждений", - отметили в пресс-службе Главы Мордовии.