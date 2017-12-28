Детский омбудсмен Перми: здоровье детей из неблагополучных семей нужно контролировать

ПЕРМЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Дети из неблагополучных семей должны проходить тщательное медицинское обследование, необходим постоянный контроль за состоянием их здоровья, заявила в четверг уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, слова которой цитирует пресс-служба ее аппарата, комментируя ситуацию с гибелью мальчика после его изъятия из родной семьи.

Трехлетний мальчик умер в детской краевой больнице 16 декабря. В начале августа 2017 года он был изъят из семьи вместе с братом и сестрой и находился в Центре помощи детям и семейно-воспитательной группе. 11 декабря ребенку стало плохо после падения, и его доставили в реанимацию, где через несколько дней он умер.

"Передача детей в семью должна предваряться максимально тщательным медицинским обследованием, чтобы на всех этапах работы с семьей в социально опасном положении можно было отследить объективное состояние здоровья ребенка. Особенно это актуально в связи с неблагоприятной обстановкой в Прикамье по заболеванию ВИЧ-инфекцией и туберкулезом", - приводят слова Денисовой в пресс-службе.

Как сообщили в аппарате детского омбудсмена, "по данному случаю проводится следственная проверка, результаты которой станут ответом на вопрос, что именно стало причиной смерти ребенка, было ли это заболевание ранее, на каком этапе допущен недосмотр".

По данным минздрава Пермского края, мальчик умер от "тяжелого инфекционного осложнения - остиомиелита". По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Как рассказали ТАСС в следственных органах, фигурантов в деле пока нет, обвинение никому не предъявлялось.

Ранее в пресс-службе детского омбудсмена по Пермскому краю также сообщали, что изъятие троих несовершеннолетних детей, в том числе и погибшего мальчика, у матери в Пермском районе и помещение их в Центр помощи детям на заседании рабочей группы при уполномоченном по правам ребенка в регионе "признаны неправомерными и необоснованными". В настоящее время дети возвращены в семью.