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Девушку, которой супруг отрубил кисти рук, выписали из больницы в Москве

Общество
28 декабря, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Врачам ранее удалось пришить Маргарите Грачевой одну из кистей после многочасовой операции. Полная реабилитация руки может занять всю жизнь

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Врачи московской больницы №71 выписали после лечения 25-летнюю Маргариту Грачеву из Серпухова, которой муж в приступе ревности отрубил кисти рук. Об этом ТАСС сообщил в четверг ее хирург Тимофей Сухинин.

"По моей информации, ее уже выписали", - сказал он.

Ранее сообщалось, что из больницы в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в приемный покой доставлена 25-летняя женщина без обеих кистей рук. Ее муж пришел в полицию и дал признательные показания в том, что он, приревновав жену, вывез ее в лес рядом с деревней Скрылья, где отрубил девушке кисти рук, после чего отвез в городскую больницу. Ревнивец арестован.

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Грачеву позднее перевели в московскую больницу, где хирург Сухинин провел многочасовую операцию и пришил одну из кистей. Врачи соединили сосуды, кости, сухожилия и нервы. 19 декабря девушка уже могла пошевелить пальцами руки. По словам хирурга, нервные окончания кисти будут восстанавливаться минимум в течение шести-восьми месяцев. Полная реабилитация руки может занять всю жизнь, добавил он.

Мужу предъявили обвинение по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия". Участковый уполномоченный полиции, вовремя не отреагировавший на жалобы супруги Грачева, уволен из органов внутренних дел.

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