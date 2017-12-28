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Сенаторы предложили установить 8 апреля День военной присяги

Общество
28 декабря, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

В Совфеде верность военной присяге назвали "духовно-нравственной основой жизнедеятельности армии и флота"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Члены Совета Федерации во главе с сенатором от Крыма Ольгой Ковитиди внесли в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается установить 8 апреля новую памятную дату - День военной присяги. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом устанавливается памятная дата России - "8 апреля - День военной присяги", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают сенаторы, верность военной присяге "являлась духовно-нравственной основой жизнедеятельности армии и флота" на всех этапах развития России.

Законодатели приводят в пример события конца 1991 года, когда власти Украины "выступили за раздел Черноморского флота и потребовали, чтобы Черноморский флот принял военную присягу Украины", однако Краснознаменный Черноморский флот под командованием адмирала И. В. Касатонова отказался подчиниться этому требованию.

Согласно документу, 5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал указ, которым предписывалось сформировать Военно-морские силы Украины на базе сил Черноморского флота, дислоцируемых на территории Украины, а 7 апреля аналогичный указ подписывает президент РФ Борис Ельцин.

В результате, поясняют члены Совета Федерации, именно 8 апреля 1992 года президенты России и Украины "принимают решение о приостановке действий этих указов по Черноморскому флоту". "Таким образом, в условиях противостояния между политическим руководством двух государств военнослужащие Черноморского флота сделали свой выбор, сохранив верность военной присяге, а на кораблях и судах флота был поднят Андреевский флаг", - делают вывод авторы инициативы.

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Персоны
Кравчук, Виктор Петрович Ельцин, Борис Николаевич Ковитиди, Ольга Федоровна
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