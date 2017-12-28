Депутат Госдумы призвал Facebook восстановить аккаунты Кадырова в соцсетях

ГРОЗНЫЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Шамсаил Саралиев направил письмо представителю Facebook Габриэлле Чех с требованием восстановить аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram, а также принести публичные извинения перед его подписчиками. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

В субботу, 23 декабря, страницы Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны. Компания Facebook разъяснила, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в свою очередь заявил ТАСС, что действия компании в отношении аккаунтов Кадырова в социальных сетях не останутся без внимания и ответа российских властей.

"Мнение 4 миллионов подписчиков для вас ничего не значит? Уведомляем Вас, что подобные действия для Facebook и Instagram безответными и безнаказанными не останутся. Предлагаем Вам восстановить аккаунты Рамзана Кадырова в соцсетях и принести публичные извинения перед миллионами граждан, чьи права вы нарушили", - написал Саралиев.

По его мнению, действия Facebook противоречат принципам демократии и нарушают свободу слова.

"Блокировка соцсетей Рамзана Кадырова для миллионов его подписчиков означает то же самое, что закрыть любимый телеканал, выключить любимый фильм, отобрать интересную книгу. Мы ознакомились с Вашим ответом в Роскомнадзор и он еще раз подтверждает, что ваши действия противоречат принципам демократии и нарушают свободу слова. Вы душите голос правды", - говорится в сообщении.