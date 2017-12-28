Агрегатор авиабилетов занял бывшую страницу Кадырова в Facebook из-за высокой посещаемости

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN) занял бывшую страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в "Фейсбуке" из-за высокой посещаемости и в случае возникновения претензий бывшего владельца готов ее вернуть. Об этом сообщила ТАСС в четверг генеральный директор компании "Креол Тревел", которой принадлежит ресурс, Ирина Гомзякова.

"Мы зарегистрировали страничку абсолютно бесплатно, это мог сделать абсолютно любой пользователь. Мы сами активные пользователи "Фейсбука", и зарегистрировались потому, что это раскрученный аккаунт, большая посещаемость. Просто попробовали и получилось, это заняло буквально две минуты. Если будут какие-то претензии со стороны администрации Рамзана Кадырова либо еще от кого-то, мы, естественно, с этой странички сразу же удалимся", - сказала Гомзякова.

По ее словам, по адресу facebook.com/rkadyrov95/ компания зарегистрировалась 24 декабря, однако до сих пор никаких претензий по этому поводу к ним не поступало. Пока что агрегатор авиабилетов продолжает использовать бывшую страницу главы Чечни.

Ранее сообщалось, что страницы Кадырова в "Инстаграме" и "Фейсбуке" стали недоступны 23 декабря. В тот же день глава Чечни сообщил, что в республике тестируется новая социальная сеть Mylistory, "которая ни в чем не уступает заморским". Позже Роскомнадзор сообщил о том, что ждет от социальных сетей "Фейсбук" и "Инстаграм" разъяснений причин блокировки аккаунтов главы Чечни.