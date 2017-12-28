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Вдова Шаинского подтвердила предварительную договоренность о похоронах композитора в РФ

Общество
28 декабря, 20:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

По словам Светланы Шаинской, в качестве возможного места захоронения рассматривается три кладбища - Новодевичье, Троекуровское и Ваганьковское

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Владимир Шаинский

Владимир Шаинский

© Виталий Белоусов/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Предварительная договоренность о том, что Владимир Шаинский будет похоронен в России, достигнута, подтвердила в четверг в беседе с ТАСС вдова композитора Светлана Шаинская.

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"Пока все это решается. Вчера, действительно, было несколько звонков из Москвы, и они сказали, что будут заниматься этим вопросом, - отметила Шаинская. - Предварительно все решено, но должен быть и окончательный ответ". Она предположила, что в течение дня, возможно, будет достигнуто такое решение.

По словам вдовы, в качестве возможного места захоронения рассматривается три кладбища - Новодевичье, Троекуровское и Ваганьковское. "Какое из них, будет понятно, наверное, сегодня", - предположила Шаинская. Вопрос с кремацией также остается пока открытым. "Этот вопрос еще решается", - отметила вдова.

Что касается сроков похорон, то это будет зависеть от выдачи свидетельства о смерти со стороны американских властей. "После 12 января я смогу получить этот сертификат. Сейчас сроки не очень понятны, так как здесь (в США - прим. ТАСС) праздники, все закрыто, и все очень задерживается, хотя в то же время надеюсь, что может быть смогут выдать и раньше", - добавила Шаинская.

Ранее стало известно, что предварительная договоренность о захоронении композитора в России достигнута при усилиях со стороны Министерства культуры РФ. По словам замминистра культуры РФ Александра Журавского, "учитывая заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине".

Шаинский был доставлен в больницу Сан-Диего 15 декабря после того, как почувствовал себя плохо, и с тех пор уже больше не приходил в сознание, ночью 25 декабря он умер на 93-м году жизни после продолжительной болезни. В 2008 году Шаинский был прооперирован по поводу онкологии. По словам вдовы, сам композитор не оставил никакого завещания о месте захоронения. Владимир Шаинский - народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

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