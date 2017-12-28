Синод РПЦ назначил новых глав епархий в Европе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви назначил в четверг новых правящих епископов епархий, находящихся в Европе. Об этом сказал журналистам глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон был решением священного синода освобожден от временного управления Гаагско-Нидерландской епархией с выражением ему благодарности за многолетние труды, а архиепископ Сурожский Елисей был назначен преосвященным (правящим архиереем - прим. ТАСС) Гаагским и Нидерландским с освобождением от управления Сурожской епархией", - рассказал Легойда.

Преосвященным Сурожским назначен епископ Богородский Матфей, освобожденный от управления приходами Московского Патриархата в Италии, в то время как управление ими было поручено епископу Венскому и Будапештскому Антонию.

Кроме того, управляющим Берлинско-Германской епархией назначен епископ Подольский Тихон, а управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с титулом "Венский и Будапештский" - епископ Звенигородский Антоний, руководитель управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.