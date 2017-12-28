Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Синод РПЦ назначил новых глав епархий в Европе

Общество
28 декабря, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Архиепископ Сурожский Елисей назначен преосвященным Гаагским и Нидерландским

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви назначил в четверг новых правящих епископов епархий, находящихся в Европе. Об этом сказал журналистам глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон был решением священного синода освобожден от временного управления Гаагско-Нидерландской епархией с выражением ему благодарности за многолетние труды, а архиепископ Сурожский Елисей был назначен преосвященным (правящим архиереем - прим. ТАСС) Гаагским и Нидерландским с освобождением от управления Сурожской епархией", - рассказал Легойда.

Преосвященным Сурожским назначен епископ Богородский Матфей, освобожденный от управления приходами Московского Патриархата в Италии, в то время как управление ими было поручено епископу Венскому и Будапештскому Антонию.

Кроме того, управляющим Берлинско-Германской епархией назначен епископ Подольский Тихон, а управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с титулом "Венский и Будапештский" - епископ Звенигородский Антоний, руководитель управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Легойда, Владимир Романович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
5
Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone
6
США заявили о готовности решать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
7
Судебные приставы начинают дежурить во всех крупных международных аэропортах России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама