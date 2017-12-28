СМИ: тысячи верующих приняли участие в молитве о дожде у Стены плача в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли участие в четверг вечером в молитве о дожде у Стены плача в Старом городе Иерусалима, откликнувшись на призыв министра сельского хозяйства Израиля Ури Ариэля. Об этом сообщает в четверг газета The Times of Israel. На молебне, который призван помочь положить конец продолжающейся в стране пятый год засухе, присутствовали главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф, указывает издание.

По прогнозам синоптиков, Израиль ожидает пятая подряд засушливая зима. По их данным, за первые два месяца сезона дождей в октябре-ноябре осадков выпало в два раза меньше нормы. В ноябре на территории еврейского государства было зафиксировано от 20 до 40 мм осадков, что составляет от 30% до 50% от нормы для одиннадцатого месяца года. Аналогичная картина наблюдалась и в октябре, указывает Девятый канал израильского телевидения.

Катастрофа Кинерета

Главный естественный пресноводный резервуар Израиля - озеро Кинерет, известное также как Тивериадское озеро или Галилейское море, - продолжает стремительно мелеть. Как сообщает сайт savethekinneret.com, специализирующийся на мониторинге состояния уникального для региона водоема, уровень воды в нем продолжает сокращаться даже в сезон дождей и на середину декабря достиг отметки в минус 214,37 м, что лишь на 50 см выше "черной черты" - условной линии в 214,87 м ниже уровня Мирового океана, до которой Кинерет опускался лишь один раз за всю историю наблюдений - осенью 2001 года.

Забор воды из Кинерета запрещен уже несколько месяцев. Экологи предупреждают, что, если и этой зимой север Израиля обойдут стороной проливные дожди, озеро может опуститься ниже критической отметки в минус 215,5 метра, когда водозаборные трубы буквально повиснут в воздухе, оказавшись выше поверхности сохнущего озера.

Пятый год засухи

В результате длящейся пятый год засухи Израиль оказался на грани очередного водного кризиса, отмечает газета "Едиот ахронот". Четыре полных года засухи перегрузили мощности Израиля по опреснению морской воды и очистке сточных вод, параллельно иссушая наиболее плодородные его районы, отмечает издание.

По данным газеты, несколько лет назад Израиль, две трети территории которого составляют пустыни, заявил о преодолении проблемы нехватки воды, которая преследовала его на протяжении десятилетий. Это произошло в результате масштабной инвестиционной программы, по итогам которой Израиль вложил $4,3 млрд в свою национальную водопроводную инфраструктуру и очистные сооружения. Параллельно были инвестированы еще $2 млрд в строительство пяти опреснительных предприятий.