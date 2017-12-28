X5 Retail Group оплатит лечение пострадавших от взрыва в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Компания X5 Retail Group намерена взять на себя расходы на лечение и реабилитацию людей, пострадавших от взрыва в супермаркете "Перекресток" в Петербурге . Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.
"X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших. Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Санкт-Петербурга", - говорится в заявлении пресс-службы.
27 декабря в Петербурге при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Калининском районе пострадали 14 человек. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток". Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
На следующий день после взрыва посетители торговых сетей стали сообщать о том, что в магазинах города демонтируются камеры хранения. Так, одна из покупательниц "Перекрестка" на Васильевском острове сообщила ТАСС: "Камеры хранения демонтировали, вещи складывают в мусорный пакет и клеят наклейку".
"В "Семье" камеры хранения открыты, без ключей", - сообщил ТАСС покупатель.
В супермаркете "Лента" на камере хранения можно увидеть надпись: "По техническим причинам не работают ячейки ручной клади, приносим извинения за неудобства".
При этом в магазине "Полушка" камеры хранения работают в обычном режиме, сообщают очевидцы.