X5 Retail Group оплатит лечение пострадавших от взрыва в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Компания X5 Retail Group намерена взять на себя расходы на лечение и реабилитацию людей, пострадавших от взрыва в супермаркете "Перекресток" в Петербурге . Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших. Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Санкт-Петербурга", - говорится в заявлении пресс-службы.

27 декабря в Петербурге при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Калининском районе пострадали 14 человек. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток". Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Демонтаж камер хранения

На следующий день после взрыва посетители торговых сетей стали сообщать о том, что в магазинах города демонтируются камеры хранения. Так, одна из покупательниц "Перекрестка" на Васильевском острове сообщила ТАСС: "Камеры хранения демонтировали, вещи складывают в мусорный пакет и клеят наклейку".

"В "Семье" камеры хранения открыты, без ключей", - сообщил ТАСС покупатель.

В супермаркете "Лента" на камере хранения можно увидеть надпись: "По техническим причинам не работают ячейки ручной клади, приносим извинения за неудобства".

При этом в магазине "Полушка" камеры хранения работают в обычном режиме, сообщают очевидцы.