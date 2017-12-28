Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

X5 Retail Group оплатит лечение пострадавших от взрыва в Петербурге

Общество
28 декабря, 21:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, декабря. /ТАСС

Семьи пострадавших также получат продовольственные корзины через социальную службу Калининского района города

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Компания X5 Retail Group намерена взять на себя расходы на лечение и реабилитацию людей, пострадавших от взрыва в супермаркете "Перекресток" в Петербурге . Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

Смотрите также

Следствие отрабатывает все версии взрыва в Петербурге, включая теракт

Большинство пострадавших при взрыве в Петербурге получили осколочные ранения

Губернатор Петербурга поручил подготовить распоряжение о матпомощи пострадавшим при взрыве

При взрыве в Петербурге пострадали в общей сложности 13 человек

"X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших. Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Санкт-Петербурга", - говорится в заявлении пресс-службы.

27 декабря в Петербурге при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Калининском районе пострадали 14 человек. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток". Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Демонтаж камер хранения

На следующий день после взрыва посетители торговых сетей стали сообщать о том, что в магазинах города демонтируются камеры хранения. Так, одна из покупательниц "Перекрестка" на Васильевском острове сообщила ТАСС: "Камеры хранения демонтировали, вещи складывают в мусорный пакет и клеят наклейку".

"В "Семье" камеры хранения открыты, без ключей", - сообщил ТАСС покупатель.

В супермаркете "Лента" на камере хранения можно увидеть надпись: "По техническим причинам не работают ячейки ручной клади, приносим извинения за неудобства".

При этом в магазине "Полушка" камеры хранения работают в обычном режиме, сообщают очевидцы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
5
Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone
6
США заявили о готовности решать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
7
Судебные приставы начинают дежурить во всех крупных международных аэропортах России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама