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Цифровое телевидение появится в Южной Осетии в 2018 году

Общество
28 декабря, 22:26 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 28, декабря. /ТАСС

В настоящее время на территории республики работает собственное ГТРК "Ир" и российские федеральные телеканалы

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ЦХИНВАЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Южной Осетии заложили в бюджете 2018 года средства на организацию цифрового телевидения в республике, сообщил в четверг журналистам президент республики Анатолий Бибилов.

"Мы выделили финансовые средства на цифровое телевидение. У нас будет цифровое телевидение обязательно, деньги на это заложены", - сказал глава республики.

По данным пресс-службы правительства республики, средства на организацию цифрового вещания планируется выделять в 2018 и 2019 годах. Это позволит повысить качество телевещания.

В настоящее время в Южной Осетии работает собственное ГТРК "Ир", также здесь принимаются российские федеральные телеканалы.

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