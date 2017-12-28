Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Документ, подписанный президентом РФ, устанавливает право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет. Согласно закону, пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи: он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Также предусматривается возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им полутора лет. Выплаты будут осуществляться за счет средств материнского капитала.

Выплата пособий начнется с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета, она будет касаться около 340 тыс. семей ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году - 10,8 тыс. рублей, в 2020 году - 11,1 тыс. рублей. Таким образом, расходы федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка составят в 2018 году более 21 млрд рублей, в 2019 году - более 55 млрд рублей, в 2020 году - 68 млрд рублей.

Реализация положений закона, касающихся ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, потребует выделения из федерального бюджета в 2018 году более 24 млрд рублей, в 2019 году - более 63 млрд рублей, в 2020 году - более 78 млрд рублей.

Для оформления пособий родителям детей необходимо будет обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.