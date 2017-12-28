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Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

Общество
28 декабря, 23:30 дата обновления: 28 декабря, 23:51 UTC+3

Согласно документу, пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

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Документ, подписанный президентом РФ, устанавливает право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет. Согласно закону, пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи: он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Также предусматривается возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им полутора лет. Выплаты будут осуществляться за счет средств материнского капитала.

Выплата пособий начнется с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета, она будет касаться около 340 тыс. семей ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году - 10,8 тыс. рублей, в 2020 году - 11,1 тыс. рублей. Таким образом, расходы федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка составят в 2018 году более 21 млрд рублей, в 2019 году - более 55 млрд рублей, в 2020 году - 68 млрд рублей.

Реализация положений закона, касающихся ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, потребует выделения из федерального бюджета в 2018 году более 24 млрд рублей, в 2019 году - более 63 млрд рублей, в 2020 году - более 78 млрд рублей.

Для оформления пособий родителям детей необходимо будет обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

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