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Судебные приставы начинают дежурить во всех крупных международных аэропортах России

Общество
29 декабря, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

По данным ФССП, на сегодняшний день в стране насчитывается 1,7 млн невыездных должников

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Судебные приставы с 29 декабря по 9 января 2018 года будут дежурить во всех крупных международных аэропортах, в том числе в Московском регионе, чтобы помочь россиянам, имеющим задолженности, оперативно погасить их перед вылетом за границу.

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"С 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года будет обеспечено дежурство судебных приставов в зданиях крупных международных аэропортов. В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России предоставит гражданам возможность получить необходимую консультацию с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" непосредственно на пунктах пропуска через государственную границу РФ", - сообщили в пресс-службе ФССП РФ.

Куда обращаться

Судебные приставы рекомендуют гражданам, запланировавшим зарубежные поездки, немедленно обратиться к электронному сервису "Банк данных исполнительных производств" на интернет-сайте ФССП России и проверить наличие у них долга. Кроме того, о наличии задолженности можно узнать через приложение ФССП для мобильных устройств.

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С помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России также можно распечатать квитанцию для оплаты и оплатить долг непосредственно в банке. Также в праздничные дни будет работать горячая линия в каждом территориальном органе и в центральном аппарате ФССП России.

Сейчас временное ограничение выезда снимается судебным приставом не позднее суток после отражения информации об оплате задолженности в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Для отмены ограничения права на выезд из России должнику необходимо оплатить в полном объеме задолженности по исполнительным производствам и представить дежурному судебному приставу платежный документ о погашении долгов. "В список невыездных гражданин попадает, если сумма его долга превышает 30 тыс. рублей. Однако для отдельной категории должников действуют более жесткие ограничения: например, при сумме долга свыше 10 тыс. рублей по требованиям об уплате алиментов, возмещении вреда здоровью и в связи с потерей кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением", - напомнили в ФССП.

Число невыездных

По данным ФССП России, на сегодняшний день в России числятся 1,7 млн невыездных должников. В результате применения данной меры за 11 месяцев 2017 года в рамках 1,2 млн исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 56,1 млрд рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФССП по Москве, столичные приставы помогут должникам решить вопросы с ограничением права на выезд за границу непосредственно в зданиях международных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Приставы Московской области также будут дежурить в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

Эффективность дежурств

С 28 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в зданиях международных аэропортов и других крупных наземных пунктах пропуска дежурили более двух тысяч сотрудников ФССП.

По состоянию на прошлый Новый год невыездными числились 1,1 млн должников. Дежурство приставов позволило оперативно снять ограничения для 304 человек. В среднем за сутки временное ограничение снимали в экстренном порядке с 20-30 человек. Однако снять ограничение, если оплата произведена за считанные часы до вылета, вряд ли удастся.

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