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Единую акцию "Бессмертный полк" планируют провести соотечественники в Торонто в 2018 году

Общество
29 декабря, 0:15 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 29, декабря. /ТАСС

Шествие запланировано на 6 мая

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ОТТАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские соотечественники планируют в 2018 году провести в Торонто (провинция Онтарио) единую и масштабную акцию "Бессмертный полк", приуроченную к 73-1 годовщине Победы. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель группы "Русская Канада" Леон Мицнер, который выступит одним из организаторов шествия.

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В 2017 году в крупнейшем городе Страны кленового листа силами активистов различных организаций соотечественников были проведены три акции "Бессмертный полк", так как их устроители не смогли прийти к единому мнению по поводу времени и места их проведения. "Недавно мы организовали встречу со всем нашим активом города и решили, что в 2018 году проведем шествие в один день - 6 мая, в воскресенье, но пройдет оно в центральной, а также северной части Торонто, где в основном проживает русскоязычное население города, - сказал он. - При этом мы сделаем разное время начала этих двух шествий, чтобы люди смогли посетить их оба. Таким образом, мы будем позиционировать этот "Бессмертный полк" как единую акцию".

Мицнер добавил, что в настоящее время уже идет подготовка к проведению памятного мероприятия, которое также призвано объединить всех соотечественников Торонто. "Главное, что все наши организации продолжают процесс объединения русскоязычной общины, чтобы люди чувствовали себя здесь силой, которая что-то может", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, в частности, "Русская Канада" уже четвертый год активно работает в этом направлении, а также ведет диалог с городскими и федеральными властями.

"Перед парламентскими выборами в Канаде в 2015 году мы встречались с кандидатами, которые сейчас являются депутатами национального парламента страны, нас знают и на уровне провинции Онтарио, и в самом Торонто. Это позволяет нам уже сейчас решать многие вопросы, касающиеся жизни общины", - сказал он. Активист добавил, что, в частности, власти мегаполиса каждый год охотно согласуют место и время проведения всех акций "Бессмертный полк" и ради этого даже перекрывают движение автотранспорта. "Нам не создают никаких проблем, наоборот, всячески помогают", - подчеркнул Мицнер.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2017 году российские соотечественники провели эту акцию в семи канадских городах: Оттаве, Торонто, Монреале, Виннипеге, Калгари, Ванкувере и Виктории.

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