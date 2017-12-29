Совершающий кругосветку на мотоцикле россиянин добрался до Кубы

ГАВАНА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Москвич Олег Харитонов, совершающий в одиночку кругосветное путешествие на мотоцикле, добрался до Кубы. В преддверии поездки по острову он встретился с послом РФ Михаилом Камыниным и сотрудниками российской дипмиссии на Кубе.

На встрече, проходившей в четверг в здании посольства, присутствовал также Эрнесто Гевара - младший сын революционера Эрнесто Че Гевары. Гевара-младший управляет турагентством, организующим байк-туры по Кубе. Называется его фирма La Poderosa - в честь мотоцикла, на котором Че в начале 50-х годов прошлого века совершил путешествие по Южной Америке.

"Я очень рад, что Олег приехал на Кубу и сможет узнать нашу страну, познакомиться с нашим народом. Мы, со своей стороны, постараемся оказать ему всяческую поддержку", - отметил сын революционера.

1226 дней в пути

К настоящему времени Харитонов провел в пути 1226 дней, проехав почти 150 тыс. км. На Кубу он прибыл с Ямайки. "Из колумбийской Картахены я добрался на паруснике до Ямайки, объехал ее за шесть дней, затем прибыл на Кубу, в Сьенфуэгос, а оттуда - в Гавану", - рассказал корреспонденту ТАСС 46-летний путешественник.

Мотоциклист Олег Харитонов (в центре) у посольства России на Кубе © Андрей Бекренев/ТАСС

В Гаване Харитонов встретится также с живущими на острове соотечественниками. Встреча пройдет в храме Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, мотоциклист признался, что мечтает сходить в самый известный на Кубе боксерский клуб - расположенный в Старой Гаване зал имени Рафаэля Трехо. "Я увлекаюсь боксом, и моя мечта - чуть-чуть позаниматься в этом легендарном клубе", - рассказал путешественник.

В ближайшие недели Харитонов будет путешествовать по острову, в частности, посетит мавзолей Че Гевары в Санта- Кларе и могилу лидера Кубинской революции Фиделя Кастро в Сантьяго-де-Куба. В начале февраля он отправится в Мексику, оттуда - в США и Канаду, после чего через Аляску вернется в Россию. По словам мотоциклиста, четкого плана путешествия у него нет: маршрут по разным причинам все время приходится корректировать.

Главное - люди

В беседе с корреспондентом ТАСС Харитонов признался, что самое интересное в его путешествии - это встречи с новыми людьми. "Достопримечательности меркнут в сравнении с возможностью пообщаться с самыми разными людьми. Если я за это путешествие поменялся, то только благодаря этим встречам", - отметил мотоциклист.

На вопрос о том, какая страна ему понравилась и запомнилась больше всего, Харитонов ответил однозначно: Россия. Куба же, по его словам, входит в тройку наиболее полюбившихся ему мест.

"Мне очень хотелось бы, чтобы Остров свободы опять стал для России таким же близким, каким был в недавнем прошлом. Есть не так много стран, которые обязательно хочется показать своим детям. Куба, несомненно, в их числе", - сказал мотоциклист, добавив, что кубинцы - очень красивый и искренний народ.

Харитонов отметил, что самым сложным в его путешествии было "решиться отправиться в путь". "А дальше уже все просто: возникают проблемы, решаешь их и едешь дальше", - пошутил мотоциклист.

Маршрут кругосветки

Харитонов выехал из Москвы 20 августа 2014 года, пересек Россию на восток, сделал круг по Юго-Восточной Азии, Среднему и Ближнему Востоку, объездил всю Европу, спустился по западному побережью Африки из Марокко до ЮАР, после чего перебрался в Новый свет.

Всего на данный момент Харитонов побывал в 70 странах. За время кругосветки путешественник поднялся на высоту 5360 м в Гималаях, ехал при жаре в 44 градуса в Пакистане и преодолел более 1850 км за одни сутки в России. На ночлег мотоциклист останавливается либо в своей палатке, либо в дешевых отелях или у соотечественников. Поддержку ему оказывает, в частности, Федерация мототуризма России.

По словам Харитонова, пока самым сложным в его путешествии был африканский этап. В Республике Конго у него диагностировали малярию, в Нигерии на него совершили нападение, в Намибии путешественника попытались ограбить, а в Буркина-Фасо ему пришлось спасаться от слонов.

Вернуться в Москву Харитонов планирует в августе 2018 года, чтобы 1 сентября отвести дочку в первый класс.