Фонд ДВФУ направит на развитие университета до 30 млн рублей в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Фонд Дальневосточного федерального университета (эндаумент- фонд ДВФУ) в 2018 году направит на развитие вуза и научные исследования до 30 млн рублей или почти вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС ректор ДВФУ Никита Анисимов.

"Мы направили из фонда в прошлом году 1 млн рублей, в этом году - 16,6 млн рублей на развитие университета, на прикладные научные исследования, образовательные проекты. <...> В следующем году рассчитываем направить до 30 млн рублей", - сообщил Никита Анисимов.

В 2017 году активы эндаумент-фонда увеличились на 100 млн рублей до 439 млн рублей. За счет поступивших за год средств пополнились целевые капиталы направлений "Фундаментальные и поисковые исследования" и "Стратегические проекты".

"Если первые взносы в эндаумент были сделаны крупными жертвователями из российского бизнеса, то сейчас мы ведем переговоры в том числе с зарубежными компаниями. К примеру, это фармацевтическая компания Merck Group, которая обсуждает вложение в эндаумент-фонд с условием направления процентов на биомедицинские исследования в интересах этой фармацевтической компании", - рассказал собеседник.

Также, по его словам, недавно было заключено соглашение о намерениях взноса в эндаумент с золотодобывающей корпорацией Kinross Gold, которая работает, в том числе на Чукотке и заинтересована не только в специалистах, но и в технологиях и исследованиях в интересах развития горнодобывающей отрасли. Также ведутся переговоры о вкладе в эндаумент с "Россетями", "Алросой" и другими крупными партнерами.

Анисимов отметил, что рост активов эндаумент-фонда - важный показатель международной конкурентоспособности, который позволяет вузу двигаться вверх в мировых рейтингах. Фонд целевого капитала обеспечивает гарантированное финансирование научных исследований университета и формирование устойчивых научных групп под конкретного заказчика.

Проекты ДВФУ

Дальневосточный федеральный университет рассчитывает представить ряд собственных разработок, развитие и внедрение в производство которых может профинансировать будущий Фонд высоких технологий. В частности, речь идет о проектах робота с искусственным зрением, напыления, превращающего стекло в источник энергии, и наработки в области функционального питания, сообщил ректор университета.

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с "Роснано" и Российской венчурной компанией планирует создать "Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий" с общим капиталом в 10 млрд рублей, он должен появиться в феврале 2018 года. Предполагается, что Фонд будет инвестировать в акционерный капитал и предоставлять заемное финансирование дальневосточным компаниям, развивающим актуальные и перспективные технологии, финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из-за рубежа, в том числе, в рамках импортозамещения, расширением и модернизацией производства технологичной продукции.

"У нас есть ряд инициатив, которые уже сейчас вызывают интерес у учредителей этого фонда, они с интересом встречены промышленностью и готовы к внедрению в производство. Одна из них - это промышленный робот с техническим зрением, который с помощью искусственного интеллекта самостоятельно определяет форму деталей и обрабатывает их в соответствии с задачей. <...> Второе - это материал для люминесцентного светоконцентратора. Говоря проще, прототип материала, который может заменить традиционные солнечные батареи и наносится на любую поверхность, то есть, на вашем окне может быть невидимая солнечная батарея", - сообщил Никита Анисимов.

Также, по его словам, у вуза есть ряд предложений по функциональному питанию. "Это наработки, в производстве которых используются технологии высокого уровня. Азиатский рынок огромен, там живет огромное количество людей, которые нуждаются в качественном питании. Рассчитываю, что и такие проекты тоже будет поддерживать фонд", - отметил собеседник.