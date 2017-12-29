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Ростуризм рекомендует туристам учитывать обстановку на Бали в связи с извержением вулкана

Общество
29 декабря, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

В Индонезии продолжается активность вулкана Агунг, сохраняется высший уровень извержения

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездку или находящимся на Бали, учитывать сейсмологическую обстановку в регионе, следить за поступающей информацией, а также следовать указаниям местных властей. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

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По информации департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ, в Индонезии продолжается активность вулкана Агунг на острове Бали, сохраняется высший уровень извержения. Возможны сбои в работе местных аэропортов.

Ранее сообщалось, что новое извержение вулкана на горе Агунг было зафиксировано в субботу на индонезийском острове Бали. Выброс пепла в субботу был зафиксирован на высоте до 2,5 км. По предварительным подсчетам, убытки туристического сектора в связи с начавшейся в сентябре активизацией вулкана составят около $1,2 млрд. В конце ноября на трое суток был закрыт аэропорт Бали. Кроме того, власти ряда стран рекомендовали гражданам отказаться от посещения этого острова.

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