Ростуризм рекомендует туристам учитывать обстановку на Бали в связи с извержением вулкана

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездку или находящимся на Бали, учитывать сейсмологическую обстановку в регионе, следить за поступающей информацией, а также следовать указаниям местных властей. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По информации департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ, в Индонезии продолжается активность вулкана Агунг на острове Бали, сохраняется высший уровень извержения. Возможны сбои в работе местных аэропортов.

Ранее сообщалось, что новое извержение вулкана на горе Агунг было зафиксировано в субботу на индонезийском острове Бали. Выброс пепла в субботу был зафиксирован на высоте до 2,5 км. По предварительным подсчетам, убытки туристического сектора в связи с начавшейся в сентябре активизацией вулкана составят около $1,2 млрд. В конце ноября на трое суток был закрыт аэропорт Бали. Кроме того, власти ряда стран рекомендовали гражданам отказаться от посещения этого острова.