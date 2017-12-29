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Путин поручил разобраться с запретом, приведшим к уголовному делу за GPS-трекер на корове

Общество
29 декабря, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Генпрокуратуре поручено предложить изменения в законодательство для защиты интересов граждан, приобретающих такие устройства

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Президент РФ Владимир Путин и генпрокурор РФ Юрий Чайка

Президент РФ Владимир Путин и генпрокурор РФ Юрий Чайка

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил генпрокурору РФ Юрию Чайке проанализировать ситуацию с уголовным преследованием граждан, использующих так называемые шпионские гаджеты в личных целях, не имеющих отношения к негласному получению информации. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшей 14 декабря большой пресс-конференции.

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Во время общения с прессой один из журналистов сообщил Путину о курганском фермере, против которого было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте спецсредств после того как он купил за границей GPS-трекер для контроля за местонахождением своей коровы.

"Генеральной прокуратуре РФ [поручено] проанализировать практику применения статьи 138-1 УК РФ в отношении физических лиц и представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на соблюдение интересов граждан, приобретающих, в том числе с использованием электронной торговли, бытовые технические устройства, имеющие признаки специальных технических средств для негласного получения информации, но не предназначенные для этих целей", - говорится в поручении главы государства. Срок его выполнения установлен до 15 марта следующего года.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении фермера из Курганской области Евгения Васильева, решившего прикрепить GPS-маячок на корову, будет возвращено в прокуратуру для дополнительного изучения материалов.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ, по версии следствия, в конце января 2017 года Васильев в личных целях заказал доставку из Китая многофункционального устройства "Мини А8", предназначенного для передачи звука из контролируемого помещения. Устройство запрещено к свободному обороту на территории РФ в связи с наличием признаков специального технического средства для негласного получения информации. Мужчина был задержан в результате проведенных сотрудниками УФСБ России по области оперативных мероприятий в помещении Почты России в селе Лопатки Лебяжьевского района при получении почтового отправления.

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