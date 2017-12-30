Что почитать детям на Новый год и Рождество

Святочные рассказы

"Зимние каникулы — это единственное, по сути, время в году, когда вся семья может побыть вместе, никуда не бежать, — рассказывает критик детской литературы и педагог Ксения Молдавская. — И совместное чтение — отличный способ его провести с пользой. Особенно это касается малышей и младших школьников".

Один из традиционных рождественских жанров — святочный рассказ.

"Если коротко — это когда сначала все плохо, а потом, в Рождество, все становится хорошо", — иронизирует Ксения Молдавская. Святочные рассказы были особенно популярны в XIX веке, к этому жанру обращался Куприн, Шмелев, Набоков и другие знаменитые писатели.

"Один из шедевров в этом жанре — "Рождественская песнь в прозе" Чарльза Диккенса. Стоит обратить внимание на книгу, выпущенную в 2017 году петербургским издательством "Речь", с чудесными иллюстрациями Максима Митрофанова", — говорит Ксения Молдавская.

История преображения скряги Скруджа, который разочаровался в людях и любит только свои деньги, в версии "Речи" иллюстрирована яркими, живыми и в то же время мистическими картинками, которые помогают читателю погрузиться в атмосферу грядущего праздника.

Еще одна прекрасная рождественская история принадлежит перу Куприна: это рассказ "Чудесный доктор". Автор повествует о докторе Пирогове, повстречавшем накануне Рождества нищего отца семейства Мерцалова, который не может найти работу, чтобы прокормить свою семью; они живут чуть ли не впроголодь, дочка тяжело болеет, а у него нет денег, чтобы купить лекарства и вызвать ей врача. Доктор открывает Мерцалову, что он и есть врач, и соглашается осмотреть девочку бесплатно. Пирогов посещает семью, оставляет им денег и покупает теплую одежду, после чего ребенок поправляется, а дела семьи начинают идти в гору. Прекрасно оформило эту книжку издательство "Нигма" в 2014 году.

Развернуть "Елка, кот и Новый год", иллюстрации Марии Павловой © Издательство "Речь" "Елка, кот и Новый год", иллюстрации Марии Павловой © Издательство "Речь"

К современным святочным рассказам можно отнести и новинку издательства "Речь" "Елка, Кот и Новый год" с иллюстрациями Марии Павловой. Это история бездомного котенка Серпантина, нашедшего новый дом в канун Нового года. Несмотря на то что история учит детей состраданию и любви к животным, внимание в этой книге притягивают именно роскошные иллюстрации. Сочные краски, тонко проработанные детали, большой формат книги создают праздничное настроение и у детей, и у взрослых.

Для самых маленьких

Как читать малышам? Сколько читать, какие выбирать картинки — поярче или, наоборот, спокойных тонов, с реалистичными картинками или со сказочными? С какого возраста читать? Эти вопросы задает себе любой человек, который покупает книги маленьким детям.

"Начнем с того, что даже совсем малышам читать обязательно нужно, — говорит редактор образовательного портала Arzamas Анна Шур, — вот только выбирать для них лучше короткие произведения, которые можно осилить с ребенком за один раз, то есть минут за пять-десять. Детские книги даже называют часто "книжка-картинка", в них текст занимает совсем немного места, главное внимание — на иллюстрации. Но при этом даже в коротком рассказе должны быть герои, сюжет, смысл".

Развернуть Книжка-картинка о приключениях мишки Бруно и его подружки собаки Лоллы © Издательство "Мелик-Пашаев" Книжка-картинка о приключениях мишки Бруно и его подружки собаки Лоллы © Издательство "Мелик-Пашаев"

Замечательная зимняя книжка "Зима мишки Бруно" шведской писательницы Ингвес Гуниллы вышла в 2016 году в издательстве "Мелик-Пашаев". Автор рассказывает о зимних забавах Бруно и его собаки Лоллы: вместе они подкармливают оставшихся на зимовье птиц, учатся различать на снегу следы разных животных, вместе они попадают в метель в лесу, находят свой дом и пекут блины у теплого очага. Эта книга не только прекрасно иллюстрирована, но и содержит ценные и познавательные заметки Бруно, которые помогут ребенку познакомиться с такими понятиями, как космос, Луна, планеты.

В 2016 году издательство "Нигма" порадовало маленьких читателей серией книг немецкой писательницы Ульрике Мотшиуниг о маленьком Лисенке, который живет со своей мамой Лисой и познает окружающий мир. Книжка "Как Лисенок встречал Новый год" посвящена главному зимнему празднику и самыми простыми словами объясняет детям, что это за особенный день.

А в конце 2017-го "Нигма" выпустила рассказ детской писательницы Ирины Зартайской "Путешествие новогодней елочки". Короткая новогодняя история поднимает неожиданно глубокие темы самопожертвования, самоотдачи, желания доставить радость другим людям и возвращения добра тому, кто его совершил.

Один из шедевров детской литературы — повесть всемирно известного шведского писателя и иллюстратора Свена Нурдквиста "Рождество Кракса" — два года назад выпустило издательство "Белая ворона". История приключений веселой коровы Мамы Му и ворчливого ворона Кракса рассказывает о том, как здорово делать в Новый год подарки своим друзьям.

Не сказочная, но полная праздничного очарования книжка "Апельсин" увидела свет в 2017 году в Издательском доме Мещерякова. Рассказ Ани Доброчасовой повествует о том, как мальчик Вовка встречает Новый год со своим дедушкой и маленькой сестренкой, которую он зовет Хвостиком. Родители детей — врачи и в праздник вынуждены уехать на работу, так как их вызвали на сложную операцию. Вовка ревнует родителей к сестре и даже просит в письме к Деду Морозу забрать Хвостика, а его оставить с мамой и папой втроем, как раньше, но совместная встреча Нового года и история, рассказанная мудрым дедушкой, помогают Вовке изменить свое отношение к девочке.

Развернуть Аня Доброчасова, "Апельсин" © ЗАО "Издательский Дом Мещерякова" Аня Доброчасова, "Апельсин" © ЗАО "Издательский Дом Мещерякова"

А для любителей поэзии отличный подарок подготовило издательство "Нигма", выпустив красочный сборник зимних детских стихов Саши Черного "Серебряная елка".

Иллюстрации всех этих книг отличаются по своему стилю, но это большой плюс, говорит критик Ксения Молдавская.

"Детские сказки и рассказы помогают развивать фантазию и абстрактное мышление ребенка, — объясняет литературный критик. — И чем разнообразнее мы предлагаем ему книги, тем лучше. Вовсе не нужно стремиться, чтобы иллюстрации были нарисованы в одном реалистичном стиле. Это могут быть и черно-белые картинки, сделанные карандашом, и яркие нарочито детские, и даже абстрактные. Бояться этого не стоит, ребенок сам выберет, что ему больше нравится. А задача взрослого — предложить разные варианты и не навязывать свое мнение".

Сборник стихов Саши Черного "Серебряная елка" © Издательский дом "НИГМА"

Откуда взялся Дед Мороз?

Объяснять ребенку, кто такой Дед Мороз, можно по-разному. Обычно родители делятся на два лагеря: одни отрицают его существование и сразу говорят ребенку, что он выдумка, другие — всеми силами стараются укрепить в ребенке веру в его существование.

"Как правильно — это должны решать только родители, — говорит критик и педагог Ксения Молдавская, — но в любом случае можно рассказать ребенку историю Деда Мороза, как он появился в нашей стране, историю Санта-Клауса. Ребенку в любом случае будет интересно".

Книга, которая расскажет, как Новый год отмечали в царской России и в СССР, выходит у издательства "Лабиринт" в 2018 году. Она так и называется: "Правдивая история Нового года". Написанная Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским, она повествует о традиции встречать Рождество в Европе и приходе ее в Россию в XIX веке, о запрете новогодних елок после революции и реабилитации праздника в 1935 году. Прекрасные иллюстрации, фотографии, сюрпризы на каждой странице делают это издание по-настоящему праздничным, а содержание будет интересно не только детям, но и родителям.

Рождественская елка. Стихи и рассказы русских писателей. История и традиции праздника © ЗАО "Издательский Дом Мещерякова"

Еще один подарочный сборник выпустил Издательский дом Мещерякова два года назад: "Рождественская елка. Стихи и рассказы русских писателей". Содержание книги адресовано подросткам и взрослым, которые хотят вновь почувствовать сказочную атмосферу праздника. Чудесные иллюстрации Натальи Исаичевой дополнены фотографиями редких рождественских открыток XIX века, поздравительными письмами того времени, сценариями детских игр.

А издательство "Речь" предлагает читателям сборник рассказов русских писателей о Рождестве и Новом годе "Новогодняя елка", проиллюстрированный знаменитым российским книжным художником Николаем Устиновым.

Как "приучить" детей читать?

Полюбит ли ребенок чтение, зависит от многих факторов, говорит педагог и литературный критик Ксения Молдавская.

"Есть дети — холерики, есть непоседы, которых дольше пяти минут не удержишь на месте даже очень интересной книжкой. Это нормально. Важно, чтобы родители внимательно смотрели, чем интересуется ребенок, и "подсовывали" ему книги на эту тему. Нравятся мишки? Просмотрите книги, где герой — медведь. Нравятся машинки — ищите книжки про технику. И читайте как можно чаще. Как правило, когда ребенку пусть по чуть-чуть, но постоянно читают вслух, например перед сном, он рано или поздно начнет тянуться к книгам сам".

Еще один способ предлагает редактор образовательного портала Аrzamas Анна Шур:

"Отведите вашего ребенка в книжный магазин или сходите с ним на книжную ярмарку. Пусть он сам выберет понравившиеся книги. Вы можете купить их сразу или запомнить и потом приобрести в качестве подарка. Обнаруженная в новом году под елкой, она доставит ребенку радость и даст ощущение собственного выбора".

Карина Салтыкова