Минздрав будет ежеквартально отчитываться об обеспечении обезболивающих и ИВЛ на дому

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минздрав будет ежеквартально отчитываться перед президентом об обеспечении обезболивающих и ИВЛ на дому. Об этом говорится в перечне поручений, который утвердил президент России Владимир Путин по итогам своей ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года. Перечень опубликован на сайте главы государства.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению больных, нуждающихся в медицинском оборудовании для использования на дому, соответствующим оборудованием, а также необходимыми лекарственными средствами, включая обезболивающие", - говорится в документе.

Ответственными за исполнение данных поручений назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Доклад по этим поручениям они должны будут представить до 1 марта 2018 года. В дальнейшем доклады по ходу исполнения поручения будут ежеквартальными.