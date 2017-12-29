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Минздрав будет ежеквартально отчитываться об обеспечении обезболивающих и ИВЛ на дому

Общество
29 декабря, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Ответственными за исполнение поручений назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минздрав будет ежеквартально отчитываться перед президентом об обеспечении обезболивающих и ИВЛ на дому. Об этом говорится в перечне поручений, который утвердил президент России Владимир Путин по итогам своей ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года. Перечень опубликован на сайте главы государства.

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"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению больных, нуждающихся в медицинском оборудовании для использования на дому, соответствующим оборудованием, а также необходимыми лекарственными средствами, включая обезболивающие", - говорится в документе.

Ответственными за исполнение данных поручений назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Доклад по этим поручениям они должны будут представить до 1 марта 2018 года. В дальнейшем доклады по ходу исполнения поручения будут ежеквартальными.

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