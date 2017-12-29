Глава Объединения рода Романовых сообщила о намерении посетить Россию в 2018 году

ПАРИЖ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Арина Лебедева/. Председатель Объединения членов рода Романовых княгиня Ольга Андреевна, избранная на этот пост в начале декабря, намерена в наступающем году посетить Россию.

Об этом она сообщила в пятницу в интервью ТАСС.

"Следующий год будет очень важным для нашей семьи, и мы намерены приехать в Россию", - сказала княгиня Романова. Она напомнила, что в июле 2018 года исполнится сто лет со времени гибели в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и их детей.

"Я надеюсь, что в результате контактов с российскими властями смогу сообщить семье новости о сроках захоронения в Петропавловском соборе цесаревича Алексея Николаевича и великой княжны Марии Николаевны", - отметила председатель объединения.

Старший среди потомков Романовых Димитрий Романович (1926-2016), отметила она, "до конца своих дней надеялся, что трагическая страница русской истории будет перевернута еще при его жизни и царская семья сможет упокоиться вместе после стольких тяжких лет". "К сожалению, ему не довелось дожить до этого момента, - сказала Ольга Андреевна. - После его кончины в декабре минувшего года семья решила продолжить дело, которому он отдал так много сил".

Княгиня считает это своим важнейшим поручением во главе семьи. "Потомки Романовых оказали мне большую честь, избрав меня преемницей столь выдающихся предшественников, как князь Николай Романович и его брат князь Димитрий Романович", - сказала она.

Фамильное древо

Ветвь рода Романовых, к которой принадлежит княгиня Ольга Андреевна, представляет в династии линию Михайловичей, потомков младшего сына Николая I Михаила Николаевича. Она родилась в Лондоне 8 апреля 1950 года в семье князя императорской крови Андрея Александровича (1897-1981) и его супруги, княгини Надин, урожденной МакДугалл.

Новый председатель Объединения членов рода Романовых напомнила, что ее отец князь императорской крови Андрей Александрович был одним из основателей этой ассоциации. "Он родился в Зимнем дворце, и по этому случаю в Санкт-Петербурге был произведен салют из 21 залпа. Его мать великая княгиня Ксения Александровна была родной сестрой Николая II, а его отец великий князь Александр Михайлович - двоюродным дядей государя", - отметила она.

Внучатая племянница царя

В фамильном древе Ольга Андреевна, таким образом, - внучатая племянница Николая II. По словам княгини, Андрей Александрович с большой теплотой рассказывал в семейном кругу об императоре, императрице, их детях. "Дочери царя навсегда остались в памяти отца друзьями детства, - отметила она. - Из домашних рассказов у меня сложилось впечатление, что его детские годы были очень счастливыми"

К моменту революции в России в 1917 году Андрею Александровичу - только недавно ставшему офицером конной гвардии - едва минуло 20 лет. Он принадлежал к той части членов императорского дома, которым удалось избежать расправы со стороны революционной власти и постепенно начать новую жизнь в других странах. "Король Георг V предоставил моей бабушке и ее детям дом в Англии и старался о них заботиться, но они так и не смогли вернуться на родину и были вынуждены окончить жизнь в эмиграции", - отметила княгиня.

Первая жена Андрея Александровича погибла во время бомбардировки Лондона немецкой авиацией в 1940 году. Ольга Андреевна, родившаяся во втором браке, получила домашнее образование, ей преподавали приглашенные семьей гувернантки и воспитатели. "Я росла, зная, что моя семья - это Романовы, и мне казалось это совершенно естественным", - отметила она.

Летом 1998 года вместе со многими другими родственниками Ольга Андреевна присутствовала при захоронении в соборе Петропавловской крепости останков Николая II, императрицы Александры Федоровны и великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии. Когда под Екатеринбургом в 2007 году были обнаружены останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии, Ольга Андреевна высказалась за их захоронение рядом с родителями и сестрами.

"Я разделяю мнение моего предшественника во главе фамильного объединения князя Димитрия Романовича о том, что великая княжна Мария Николаевна и цесаревич Алексей Николаевич должны быть похоронены рядом с родителями в Петропавловском соборе", - сказала она.

Ольга Андреевна хранит традиции родителей, занимавшихся благотворительностью. "Я являюсь патронессой целого ряда благотворительных русских балов в Лондоне, - рассказала она. - Сборы от этих балов идут на помощь детям в Великобритании и России". По словам княгини, она с большим интересом ожидает поездки в Россию. "Я очень люблю Москву и обожаю Санкт-Петербург, где чувствую себя как дома, - сказала она. - Отец много рассказывал мне о дорогих для него местах, и я навсегда это запомнила".

Глава семейного объединение Романовых сказала, что "желает всем россиянам радостного праздника Рождества и счастливого Нового года".

История фамильной ассоциации

Объединение членов рода Романовых было создано в 1979 году князьями и княгинями императорской крови, рожденными до февральской революции 1917 года. В первых двух статьях устава основатели ясно высказали свое желание не вовлекать ассоциацию в возможные династические споры.

Первым главой Объединения членов рода Романовых был избран князь Дмитрий Александрович (1901-1980), а после его смерти эти полномочия перешли к князю Василию Александровичу (1907-1989). Следующим председателем стал князь Николай Романович (1922-2014), который возглавлял объединение на протяжении четверти века - с 1989 года до своей кончины.

В сентябре 2014 года во главе ассоциации встал князь Димитрий Романович. Современное поколение Романовых, подчеркивал он, "не претендует ни на что, только на право быть полезными России". "Я твердо верю, - говорил старший в роду Романовых, - что все члены нашей семьи должны ограничивать свои устремления тем, чтобы служить достойной исторической связью с прошлым, от которого не может отрекаться ни одна великая страна".

По словам Ольги Андреевны, сейчас потомки Романовых поддерживают постоянный контакт, где бы они не жили.