Гордеев: прямая связь президента и граждан должна быть сохранена при реформе полпредств

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Реформа института полпредств должна сохранить прямую связь между президентом и гражданином, без "фильтров" в лице различных органов исполнительной власти. Об этом заявил 29 декабря полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев. Ранее СМИ сообщали, что в администрации президента обсуждается возможность реформирования института полпредов президента после выборов 2018 года, чтобы усилить полномочия и компетенцию полпредов и повысить их ответственность.

"При реформе полпредств нужно сохранить прямую линию от президента до гражданина, и от гражданина к президенту. Главная задача полпредства - обеспечить прямую обратную связь, чтобы не было "фильтров" в виде каких-то органов исполнительных властей", - сказал Гордеев, отвечая на вопрос, каким он видит реформу полпредств. Он отметил, что все еще также сохраняется много формализма между полпредством и различными министерствами и ведомствами. "Человек пишет одни и те же бумаги в три адреса, от этого качество не повышается", - сказал Гордеев.

Кроме того, он принес извинения воронежцам, чьи проблемы он не смог решить, будучи губернатором Воронежской области. "По-человечески это будет правильно - извиниться перед теми воронежцами, нуждающимися в тех или иных мерах поддержки, помощи, до которых мы не дошли как власть. Понимаю, что такие люди есть, и я по-человечески прошу прощения", - сказал Гордеев на пресс-конференции, посвященной итогам его работы губернатором.

В понедельник, 25 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Гордеева на посту губернатора Воронежской области и назначении мэра Воронежа Александра Гусева временно исполняющим обязанности главы региона. Гордеев был назначен полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе.