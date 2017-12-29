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Двукратный чемпион мира по хоккею Мозякин присоединился к движению Putin Team

Общество
29 декабря, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

О создании общественного движения в поддержку президента России 2 ноября на своей странице в Instagram объявил нападающий сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин

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Сергей Мозякин

Сергей Мозякин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Нападающий сборной России и магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергей Мозякин присоединился к движению Putin Team. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить. Несмотря ни на что, ни на какие преграды. Против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать – не устоят любая техника и сила. Я вижу, что наш президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда – это и моя команда. Я – в Putin Team!

Публикация от @ mozyakin_sergey

"В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить, - написал 36-летний Мозякин. - Несмотря ни на что, ни на какие преграды, против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать - не устоят любая техника и сила. Я вижу, что наш президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда - это и моя команда, я - в Putin Team".

Мозякин в составе сборной России дважды становился чемпионом мира, также по два раза завоевывал серебряные и бронзовые награды турнира. На клубном уровне выступает за "Металлург" с 2011 года, вместе с командой дважды выигрывал Кубок Гагарина. Мозякин является обладателем ряда рекордов КХЛ, в том числе по набранным очкам, заброшенным шайбам и голевым передачам.

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О создании общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина 2 ноября на своей странице в Instagram объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремль приветствует данное начинание.

Ранее о присоединении к Putin Team объявили российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин, волейболист Сергей Тетюхин, шахматист Сергей Карякин, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов и двукратный призер чемпионатов мира Александр Легков.

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