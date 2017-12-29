Турпоток на курорты Кубани может вырасти на 3% в 2018 году

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Поток туристов на курорты Краснодарского каря в 2018 году может вырасти на 3% по сравнению с 2017 годом - с 15,8 млн до 16,3 млн человек. Такой прогноз дал в пятницу вице-губернатор региона Василий Швец.

"К середине декабря этого года курорты Краснодарского края уже посетили почти 15,8 млн туристов. Столько же гостей приехали к нам в течение всего "урожайного" 2016 года, когда для россиян были закрыты курорты Турции и Египта. Прогноз на следующий год - увеличить турпоток на курорты Кубани до 16,3 млн человек", - цитирует Швеца пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

Отмечается, что согласно проведенному специалистами Сочинского государственного университета опросу, почти половина туристов, посетивших в уходящем году курорты Краснодарского края, сделали это впервые, и 67% из них намерены вернуться в регион вновь. Эксперты опросили около 1 тыс. отдыхающих в Анапе, Геленджике, Сочи в ноябре- декабре 2017 года. "Побывать на побережье Анапы вновь планируют почти треть отдохнувших здесь, Сочи - свыше 20%, Геленджика - почти 10%", - говорится в отчете.

В министерстве добавили, что в межсезонье многие также приезжают на курорты Краснодарского края на отдых, треть - на санаторно-курортное лечение и оздоровление, а каждый десятый - с деловыми целями. "При этом транспортные расходы на одного человека составляют почти 15 тыс. рублей - переезд на курорты и обратно. Один день пребывания отдыхающему обходится в среднем в 3,1 тыс. рублей. Свыше 40% туристов приобретают путевки самостоятельно, через интернет", - добавили в пресс-службе.

В среднем на Черноморском побережье гости проводят 11 дней. Почти половина отдыхающих на кубанских курортах - это женщины, средний возраст - 30 лет. В основном на отдых в Краснодарский край приезжают жители Москвы и Московской области с доходом от 25 до 35 тыс. рублей в месяц.