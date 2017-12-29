Две школьницы из Челябинска получили от президента России лыжи на Новый год

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин вручил сестрам Арине и Анжелике Аминевым новогодние подарки от президента России Владимира Путина © Илья Бархатов/Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин вручил сестрам Арине и Анжелике Аминевым новогодние подарки от президента России Владимира Путина © Илья Бархатов/Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Сестры Аминевы из Челябинска - 11-летняя Арина и 14-летняя Анжелика получили от президента России Владимира Путина в качестве новогоднего подарка лыжи. Подарок поможет девочкам подготовиться к областным соревнованиям, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социальных отношений региона.

Подарок и письмо от президента школьницам в пятницу вручил главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин.

"Я видела по телевизору, что одна девочка написала письмо президенту, и тоже решила написать. Написала, чтобы президент подарил мне на Новый год лыжи и лыжную экипировку. Сначала я не думала, что мне придет ответ, но когда пришел ответ, мне было радостно. В будущем я хочу участвовать в олимпиаде", - цитирует Арину Аминеву пресс-служба министерства.

Сестры Аминевы занимаются в челябинской спортивной школе олимпийского резерва № 5 по лыжным видам спорта. По данным областного Министерства социальных отношений, у Анжелики первый разряд по лыжным гонкам, у Арины - первый юниорский. На днях девочки вместе с тренером собираются подготовить лыжи и начать тренировки перед региональными соревнованиями, которые пройдут в начале следующего года.