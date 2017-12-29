Волгоградцы почтили память жертв в годовщину теракта 29 декабря 2013 года

ВОЛГОГРАД, 29 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Восемнадцать свечей зажгли жители Волгограда у мемориальной плиты на железнодорожном вокзале в память о погибших в результате теракта, который произошел ровно четыре года назад, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

В 12:37 - в то время, когда 29 декабря 2013 года прогремел взрыв, - метроном отсчитал минуту молчания. К мемориальной плите горожане возложили красные гвоздики.

За два дня до нового, 2014 года на волгоградском вокзале погибли жители Волгограда, Московской, Тульской, Ростовской, Ивановской, Астраханской областей, Краснодарского края, Удмуртии, а также Таджикистана. Среди погибших - два сотрудника РЖД и полицейский Дмитрий Маковкин, которые ценой своей жизни предотвратили большее число жертв.

Среди тех, кто пришел на траурный митинг, была местная жительница Светлана Матвеева, которая стала очевидцем событий. "Я живу недалеко от вокзала. Взрыв был такой сильный, как бомбы, которые падали на Сталинград, когда я была еще ребенком; эти разрывы запомнились мне на всю жизнь... Мы скорбим о погибших и всегда будем помнить о них".

Возложивший цветы на месте взрыва глава Волгограда Андрей Косолапов заявил, что, несмотря ни на что у террористов не получится достичь своих целей. "Они думали нас запугать, посеять панику, но они просчитались - волгоградцев только крепче сплотило это горе. Террористам нас не победить никогда", - подчеркнул он.

В 2013 году Волгоград подвергся серии террористических атак: 21 октября террористка-смертница подорвала себя в автобусе, 29 декабря объектом нападения стал железнодорожный вокзал, а 30 декабря - городской троллейбус. Пятого декабря 2014 года Дзержинский райсуд города огласил приговор четырем пособникам террористов, устроившим взрывы на вокзале и в троллейбусе. Двоим из них, изготовившим взрывные устройства, суд назначил наказание 19 лет лишения свободы каждому. В доставке в Волгоград самодельных бомб доказана вина еще двух человек, каждый из которых приговорен к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы.