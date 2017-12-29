Конституционный суд ФРГ отклонил жалобу "бухгалтера Освенцима" об отсрочке наказания

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральный конституционный суд (ФКС) ФРГ не принял к рассмотрению жалобу 96-летнего Оскара Гренинга, который просил об отсрочке наказания в виде лишения свободы. Об этом говорится в заявлении ФКС, опубликованном в пятницу на сайте инстанции.

"Жалоба не принята к рассмотрению", - отметили в суде.

В середине июля 2015 года земельный суд в городе Люнебург (федеральная земля Нижняя Саксония) признал Гренинга виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима и приговорил его к четырем годам лишения свободы. В ноябре 2016 года приговор подтвердил Верховный суд ФРГ. Гренинг, которого СМИ прозвали "бухгалтером Освенцима", просил ФКС об отсрочке наказания по состоянию здоровья.

Мужчина в годы войны добровольно поступил на службу в ряды "Ваффен-СС". В 1944 году в Освенциме Гренинг занимался тем, что изымал у прибывавших в концлагерь заключенных личные вещи. Гренинг признался, что найденные у узников деньги он подсчитывал и направлял в Главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине, иногда лично доставляя награбленное в столицу Третьего рейха.