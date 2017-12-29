Полпред в ЦФО назвал решение проблемы с бедностью приоритетным для Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) и экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назвал низкое качество медицины и бедность одними из главных проблем, которые предстоит решить властям региона. Такое мнение он озвучил в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогом его работы на посту главы области.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Гордеева и назначении мэра Воронежа Александра Гусева временно исполняющим обязанности губернатора. Гордеев назначен полномочным представителем президента в ЦФО. Он возглавил Воронежскую область в 2009 году, до этого был министром сельского хозяйства РФ.

"Основная проблема не решается, я вообще считаю, что в сильном государстве, в здоровом обществе не должно быть бедных и нуждающихся людей <…> И, надо признать, особенно попадают люди старшего поколения, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. И это остается серьезной проблемой. Это должно быть в приоритете как у правительства области, так и у правительство Российской Федерации", - сказал Гордеев на пресс-конференции, посвященной итогам его работы на посту губернатора Воронежской области.

Среди прочих проблем региона он назвал транспортную доступность Воронежа и отсутствие необходимой инфраструктуры в сельской местности. Кроме того, среди задач областного руководства, по мнению Гордеева, - повышение качества медицинских услуг.

"Есть проблема у нас по неудовлетворенности граждан медицинскими услугами <…> Введены новые стандарты, много нормативов и бумаг, врачи сегодня больше начинают напоминать канцелярских работников <…> И, конечно, людям надо объяснить… что это требование времени, будет модернизация всей сети, но люди от этого не должны страдать", - добавил полпред.

Подводя итоги своей работы, экс-губернатор принес извинения жителям Воронежской области, которым не смог помочь за время руководства регионом. "По-человечески это будет правильно - извиниться перед теми воронежцами, нуждающимися в тех или иных мерах поддержки, помощи, до которых мы не дошли, как власть. Понимаю, что такие люди есть, и я по-человечески извиняюсь", - сказал он.