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Лавров рассказал, как ему удается регулярно поддерживать загар

Общество
29 декабря, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Глава МИД РФ планирует с этой целью покататься на лыжах в Сочи

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что использует малейшую возможность, чтобы поддержать загар, и рассчитывает с этой целью покататься на лыжах в Сочи.

Во время интервью программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ ведущий Тигран Кеосаян обратил внимание на загар министра и спросил, не сохранился ли он с тех пор, как глава МИД РФ работал в Шри-Ланке в 1970-х годах. "Работал четыре года, - ответил Лавров. - Да, я его [загар] регулярно поддерживаю".

На уточняющий вопрос, приходится ли для этого вновь летать в Шри-Ланку, Лавров заметил, что "не только в Шри-Ланку, но и в другие страны, где есть малейшая возможность позагорать". "В той же Австрии зимой, когда еще раньше катался там на лыжах и загорал", - уточнил глава МИД РФ.

Министр добавил, что катается на лыжах, "но сейчас на это уже остается меньше времени". "Рассчитываю сделать это в Сочи", - сказал глава МИД РФ.

Программа "Международная пилорама" с участием Лаврова выйдет в эфир 30 декабря. Отдельные фрагменты опубликованы на сайте телеканала НТВ.

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