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Более 70 квартир получили дети-сироты в Чечне с начала года

Общество
29 декабря, 18:31 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 29, декабря. /ТАСС

Рамзан Кадыров отметил, что программа предоставления жилья для сирот в 2018 году также будет приоритетной

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ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни с начала года обеспечили жильем 72 человека из числа детей-сирот, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в правительстве, вручая детям ключи от квартир.

"Мы стремимся, чтобы у каждого из вас было свое жилье. На 2017 год на это из республиканского бюджета определено более 51,9 млн рублей, из федерального - 38,9 млн рублей. Всего в этом году приобретено 72 жилых помещения, из них 40 квартир вручили на День матери, а сегодня еще 32 человека получат документы на новое жилье", - отметил Кадыров.

Он также отметил, что программа предоставления жилья для сирот будет приоритетной и в 2018 году. "После тяжелых лет испытаний в нашей республике около трех тысяч детей остались круглыми сиротами. Кроме вас, мы предоставляем жилье семьям погибших сотрудников правоохранительных органов", - сказал Кадыров.

По данным Министерства труда, занятости и соцразвития Чеченской Республики, в списках на получение жилья еще состоят более 1,6 тыс. сирот.

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