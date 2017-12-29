Крым обеспечен питьевой водой на 2018 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Республика Крым полностью обеспечена питьевой водой на 2018 год, сообщил в пятницу заместитель председателя Совета министров региона Юрий Гоцанюк.

"У нас есть достаточные запасы [питьевой] воды для того, чтобы на сегодня подавать ее, в том числе и из подземных источников, на всю территорию Республики Крым", - сказал он на совещании в республиканском правительстве.

По словам Гоцанюка, вода также подается и для орошения сельскохозяйственных земель. "В следующем году стоит задача увеличить площадь орошаемых земель на 3,5 тыс. га - до 45 тыс. га", - отметил он.

Площадь орошаемых земель в Крыму резко снизилась из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала весной 2014 года. В украинский период полуострова площадь орошаемых земель достигала 120-130 тыс. га. Бывший министр сельского хозяйства региона Андрей Григоренко оценивал ущерб, который ежегодно несет сельское хозяйство Крыма из-за фактически разрушенной в украинский период системы орошения сельхозземель, в 14 млрд рублей.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки.

До 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма будет проложен магистральный водовод до Керчи - крайней восточной точки Крымского полуострова, его общая протяженность составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тыс. человек.