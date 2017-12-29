Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крым обеспечен питьевой водой на 2018 год

Общество
29 декабря, 18:38 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 29, декабря. /ТАСС

Заместитель председателя Совета министров региона добавил, что вода также подается для орошения сельскохозяйственных земель

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Республика Крым полностью обеспечена питьевой водой на 2018 год, сообщил в пятницу заместитель председателя Совета министров региона Юрий Гоцанюк.

"У нас есть достаточные запасы [питьевой] воды для того, чтобы на сегодня подавать ее, в том числе и из подземных источников, на всю территорию Республики Крым", - сказал он на совещании в республиканском правительстве.

По словам Гоцанюка, вода также подается и для орошения сельскохозяйственных земель. "В следующем году стоит задача увеличить площадь орошаемых земель на 3,5 тыс. га - до 45 тыс. га", - отметил он.

Площадь орошаемых земель в Крыму резко снизилась из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала весной 2014 года. В украинский период полуострова площадь орошаемых земель достигала 120-130 тыс. га. Бывший министр сельского хозяйства региона Андрей Григоренко оценивал ущерб, который ежегодно несет сельское хозяйство Крыма из-за фактически разрушенной в украинский период системы орошения сельхозземель, в 14 млрд рублей.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурены 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки.

До 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма будет проложен магистральный водовод до Керчи - крайней восточной точки Крымского полуострова, его общая протяженность составит около 220 км. Это позволит решить проблему с водоснабжением восточных регионов полуострова, где проживает 400 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные песни композитора Владимира Шаинского
2
Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали
3
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
Минимальный размер оплаты труда. Досье
6
"Аэрофлот" устанавливает тариф в 5 рублей на авиабилеты за полеты на ЧМ-2018
7
Самые зрелищные военные видео 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама