Около 140 тыс. человек обеспечат безопасность во Франции в Новый год

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Франции выделят более 139 тыс. сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности в новогоднюю ночь. Об этом, как сообщает телеканал BFMTV, заявил в пятницу министр внутренних дел Жерар Колон.

"На дежурстве будут находиться более 139 тыс. человек, 57 тыс. полицейских и 37 тыс. жандармов. Операция по военному патрулированию "Вижипират" будет распространена на всю территорию Франции, а не только на отдельные города и объекты", - заявил министр. "Особое внимание в новогоднюю ночь уделяется контролю за соблюдением правил дорожного движения", - добавил Колон.

По данным полицейского префекта Парижа Мишеля Дельпюэша, на обеспечение порядка во французской столице в новогоднюю ночь будет выделено 10,5 тыс. человек, в том числе 4,2 тыс. полицейских, 2,3 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы, 2,2 тыс. военных. "Населению будет категорически запрещено использовать фейерверки и петарды", - предупредил префект.

Как сообщила телеканалу официальный представитель МВД Мелани Веккио, "вокруг Елисейских полей, Марсова поля и площади Трокадеро, находящейся напротив Эйфелевой башни, будет создана большая зона безопасности. При этом принято решение проводить массовые проверки ручной клади, а также проверки документов".