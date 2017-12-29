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Около 140 тыс. человек обеспечат безопасность во Франции в Новый год

Общество
29 декабря, 19:15 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, декабря. /ТАСС

Префект Парижа отметил, что власти категорически запретят жителям столицы пользоваться фейерверками и петардами

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ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Франции выделят более 139 тыс. сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности в новогоднюю ночь. Об этом, как сообщает телеканал BFMTV, заявил в пятницу министр внутренних дел Жерар Колон.

"На дежурстве будут находиться более 139 тыс. человек, 57 тыс. полицейских и 37 тыс. жандармов. Операция по военному патрулированию "Вижипират" будет распространена на всю территорию Франции, а не только на отдельные города и объекты", - заявил министр. "Особое внимание в новогоднюю ночь уделяется контролю за соблюдением правил дорожного движения", - добавил Колон.

По данным полицейского префекта Парижа Мишеля Дельпюэша, на обеспечение порядка во французской столице в новогоднюю ночь будет выделено 10,5 тыс. человек, в том числе 4,2 тыс. полицейских, 2,3 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы, 2,2 тыс. военных. "Населению будет категорически запрещено использовать фейерверки и петарды", - предупредил префект.

Как сообщила телеканалу официальный представитель МВД Мелани Веккио, "вокруг Елисейских полей, Марсова поля и площади Трокадеро, находящейся напротив Эйфелевой башни, будет создана большая зона безопасности. При этом принято решение проводить массовые проверки ручной клади, а также проверки документов".

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