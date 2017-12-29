Путин подписал закон об изучении допинга в лаборатории МГУ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет созданной в МГУ имени М. В. Ломоносова национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, в частности ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, МГУ, в составе научно-образовательного комплекса которого создается национальная антидопинговая лаборатория, включается в число юридических лиц, которые могут осуществлять переработку, ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в научных, учебных целях и в целях использования в экспертной деятельности.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, его принятие позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, направленную на соблюдение антидопингового законодательства и, как следствие, защиту прав и законных интересов, здоровья спортсменов.