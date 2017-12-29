Атлантический циклон принесет снегопад в Петербург в новогоднюю ночь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Снег выпадет в новогоднюю ночь в Петербурге и нескольких соседних регионах, сообщили ТАСС в пятницу в Петербургском гидрометцентре. В свою очередь, в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн добавили, что в ночь на 1 января на Земле будет магнитная буря.

Новогодний снегопад

"Во второй половине новогодней ночи мы ожидаем снегопад в Петербурге, вызванный атлантическим циклоном. Температура воздуха будет от 0 до минус 2 градусов, что выше среднемноголетних значений на 5-7 градусов", - рассказал ТАСС дежурный синоптик Петербургского гидрометцентра Александр Родионов.

По его словам, снег ожидается мокрый, но ночью он таять не будет. Утром же 1 января снег может перейти в дождь в связи с повышением температуры воздуха.

Такая же погода ожидается в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

"В Республике Карелия будет чуть прохладнее, а снег пойдет ближе к утру", - сообщил собеседник агентства. Это произойдет потому, что движущийся с юго-запада циклон доберется до республики несколько позже, чем до соседних с ней областей Северо-Запада, пояснил специалист.

Магнитная буря

"Мы ожидаем малую магнитную бурю в новогоднюю ночь. Ее причиной станет северная полярная корональная дыра", - сказал ТАСС руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергей Гайдаш.

По его словам, корональная дыра воздействует на Землю уже около года. Ученый пояснил, что корональные дыры - это особые области на Солнце, которые на большинстве снимков выглядят как большие темные пятна. Из этих областей исходит солнечный ветер, скорость которого достигает 500-900 км/с (скорость обычного солнечного ветра не превышает 300-400 км/ с). Корональная дыра воздействует на Землю во время каждого поворота Солнца вокруг своей оси.

"Постепенно взаимное расположение Солнца и Земли ведет к снижению воздействия дыры на Землю", - заверил ученый, добавив, что магнитные бури при каждом обороте Солнца постепенно сойдут на нет.

Магнитные бури воздействуют на работу сложной техники, навигационные способности птиц и состояние людей, страдающих хроническими заболеваниями.