Из Ингушетии в Сирию доставили 25 тонн гуманитарного груза

МАГАС, 29 декабря. /ТАСС/. Правительственная делегация из Ингушетии доставила жителям Сирии более 25 тонн гуманитарного груза, в том числе новогодних подарков, сообщили в пятницу в пресс-службе главы Ингушетии.

"Ингушская делегация благополучно вернулась в республику, доставив в Сирию очередную партию гуманитарной помощи. Об этом главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову в Магасе доложили помощник-советник главы республики Мухажир Евлоев, начальник контрольного управления администрации руководителя региона Станислав Слободчиков, представитель Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Магомет Харсиев, которые вернулись из Дамаска 29 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация из Ингушетии доставила сирийцам лекарственные препараты, школьные и постельные принадлежности, а также новогодние подарки.

"Мы отправили гуманитарный груз, потому что как никто другой знаем и хорошо себе представляем, через какие испытания пришлось пройти сирийскому народу, сколько трудностей и страданий выпало на их долю. Наш регион тоже получал помощь в тяжелый для народа период. Самое главное, чтобы жители Сирии почувствовали руку помощи, поддержку России, в том числе и Ингушетии", - сказал Евкуров в ходе встречи с членами делегации.

Евлоев рассказал, что делегация побывала в ряде населенных пунктов Сирии, в том числе в Дамаске, провела встречи с солдатами и офицерами батальона военной полиции из Ингушетии, находящимися в Сирии с миротворческой миссией. "Командование очень хорошо отзывается о наших ребятах, никаких нареканий в их адрес нет. Они достойно выполняют поставленные задачи, все бойцы живы, здоровы", - сказал он.