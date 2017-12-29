Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Из Ингушетии в Сирию доставили 25 тонн гуманитарного груза

Общество
29 декабря, 20:36 UTC+3 МАГАС МАГАС 29, декабря. /ТАСС

Глава региона отметил, что "самое главное, чтобы жители Сирии почувствовали поддержку России, в том числе и Ингушетии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 29 декабря. /ТАСС/. Правительственная делегация из Ингушетии доставила жителям Сирии более 25 тонн гуманитарного груза, в том числе новогодних подарков, сообщили в пятницу в пресс-службе главы Ингушетии.

"Ингушская делегация благополучно вернулась в республику, доставив в Сирию очередную партию гуманитарной помощи. Об этом главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову в Магасе доложили помощник-советник главы республики Мухажир Евлоев, начальник контрольного управления администрации руководителя региона Станислав Слободчиков, представитель Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Магомет Харсиев, которые вернулись из Дамаска 29 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация из Ингушетии доставила сирийцам лекарственные препараты, школьные и постельные принадлежности, а также новогодние подарки.

"Мы отправили гуманитарный груз, потому что как никто другой знаем и хорошо себе представляем, через какие испытания пришлось пройти сирийскому народу, сколько трудностей и страданий выпало на их долю. Наш регион тоже получал помощь в тяжелый для народа период. Самое главное, чтобы жители Сирии почувствовали руку помощи, поддержку России, в том числе и Ингушетии", - сказал Евкуров в ходе встречи с членами делегации.

Евлоев рассказал, что делегация побывала в ряде населенных пунктов Сирии, в том числе в Дамаске, провела встречи с солдатами и офицерами батальона военной полиции из Ингушетии, находящимися в Сирии с миротворческой миссией. "Командование очень хорошо отзывается о наших ребятах, никаких нареканий в их адрес нет. Они достойно выполняют поставленные задачи, все бойцы живы, здоровы", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
2
Минимальный размер оплаты труда. Досье
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
Самые зрелищные военные видео 2017 года
5
Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали
6
Победителем шестого сезона шоу "Голос" стал Селим Алахяров
7
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама