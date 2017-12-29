Около 400 сирийцев за минувшие сутки вернулись в свои дома

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 29 декабря. /ТАСС/. Еще около 400 жителей Сирии за минувшие сутки вернулись в свои дома, которые они оставили после начала боевых действий в стране. Об этом сообщили в пятницу в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"За сутки в свои дома вернулись 402 человека (Алеппо - 24, Дейр-эз-Зор - 357, Хомс - 21)", - говорится в сообщении.

В течение суток было подписано соглашение о присоединению к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Булад, расположенного в провинции Хомс.

Кроме того, Центр по примирению вместе с международными гуманитарными организациями обеспечил доставку двух конвоев ООН в населенные пункты Насрия, Телль-Гехаб и Эт-Тайиба в провинции Дераа. Их жители получили в общей сложности 144 тонн продуктов и хозяйственных принадлежностей. Российские специалисты раздали более 2 тонн продовольствия жителям поселения Джабрия в провинции Хомс, также оказав медицинскую помощь 76 сирийцам.

В рамках третьего этапа медицинской эвакуации больных из Восточной Гуты, при содействии Центра через пункт пропуска "Мухайям аль-Вафедин" были эвакуированы 42 человека, включая 13 нуждающихся в неотложной медицинской помощи, а также 11 лиц, удерживаемых боевиками. Все больные доставлены в лечебные учреждения Дамаска.

Также в Центре сообщили, что идут работы по восстановлению моста через Евфрат между Дейр-эз-Зором и населенным пунктом Хатла. В самом Дейр-эз-Зоре организована расчистка дорог, идет восстановление линий электропередачи и водопровода, уже восстановлена мобильная связь.