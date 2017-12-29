Путин подписал закон о праве заксобраний регионов запрещать платные парковки у соцобъектов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об организации дорожного движения в РФ, который в том числе дает право региональным законодательным собраниям запрещать платные парковки около школ и поликлиник. Документ, принятый Госдумой 20 декабря и одобренный Советом Федерации 26 декабря, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон в целом определяет требования к парковкам общего пользования и платным парковкам. Так, согласно документу, законом субъекта РФ могут быть запрещены платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, к зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, органы МСУ и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов.

Регионы теперь смогут установить периоды времени суток, а также выходные и праздничные дни, когда платные парковки, располагающиеся на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. Кроме этого, предлагаемыми нормами закрепляется перечень служебных транспортных средств (ТС), в отношении которых не допускается взимание платы за парковку. Речь идет в том числе о ТС пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, ФСБ, ФСО, Росгвардии, военной полиции Вооруженных сил РФ, Следственного комитета РФ.

Новый закон устанавливает правила закрытия проезжей части дороги при выполнении ремонтных работ. Предусматривается, что при реконструкции дорога может быть закрыта не более чем на 50%. При превышении данного норматива должен быть обеспечен объезд таких участков дороги. Кроме этого в документе прописывается, что при размещении объектов капитального строительства должны быть учтены требования к обеспечению эффективности организации дорожного движения.

В базовом законе об организации дорожного движения даются определения таким понятиям, как "организация дорожного движения", "эффективность организации дорожного движения", "интенсивность дорожного движения", "пропускная способность дороги".