Победителем шестого сезона шоу "Голос" стал Селим Алахяров

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Селим Алахяров стал победителем шестого сезона телевизионного шоу "Голос" по итогам зрительского смс-голосования. Финал проекта был показан поздно вечером в пятницу в прямом эфире Первого канала.

За Алахярова проголосовали 67,3% телезрителей. В финале вместе с ним за победу боролись еще трое участников проекта - Ян Гэ, Ладислав Бубнар и Тимофей Копылов. Победитель получил статуэтку шоу, 1 млн рублей и автомобиль.

Доход, полученный от зрительского голосования, Первый канал и партнеры традиционно передают на благотворительность. Ранее сообщалось, что собранные средства будут перечислены православной службе помощи "Милосердие".

"Голос" - вокальный телепроект, представляющий российскую адаптацию оригинального формата The Voice. Выходит в эфир Первого канала с 2012 года. Победителем первого сезона конкурса стала Дина Гарипова, второго - Сергей Волчков, третьего - Александра Воробьева, четвертого - иеромонах Фотий, пятого - Дарья Антонюк. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.