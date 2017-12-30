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Новогодний концерт состоялся на российской военной базе Хмеймим в Сирии

Общество
30 декабря, 9:00 UTC+3

Военным были переданы письма от российских школьников с новогодними поздравлениями и словами поддержки

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Семейный дуэт Антона и Виктории Макарских выступает перед военными на российской базе Хмеймим

Семейный дуэт Антона и Виктории Макарских выступает перед военными на российской базе Хмеймим

© ТАСС

ХМЕЙМИМ, 30 декабря. /ТАСС/. На российской военной базе Хмеймим в Сирии состоялся новогодний концерт, в ходе которого, в частности, выступили семейный дуэт Антона и Виктории Макарских, певица Зара, Юлиана Грин, актер театра и кино Сергей Маховиков, а также ансамбль "Русская душа", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Это не первое мое выступление на военной базе, но в Сирии я впервые. Я не знаю насколько больше радости - тому кому мы исполняем или нам, просто пообщаться, просто пожать руку и напитаться той силой и духом, которая здесь присутствует", - рассказал журналистам Макарский, а певица Зара передала военным письма от российских школьников с новогодними поздравлениями и словами поддержки.

Артисты выступили как на отдаленных заставах, так и на центральной площадке в культурном центре авиабазы. На центральной площадке, в частности, выступил Сергей Маховиков. "Репертуар у нас огромный. Я спрошу у ребят, чего хотят, что попросят, то и спою", - сказал он перед выступлением, исполнив в итоге несколько песен о войне.

11 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка) в этой стране. При этом в арабской стране продолжат функционировать две российские военные базы - Хмеймим и Тартус, а также Центр по примирению враждующих сторон.

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