Кабмин утвердил предельные значения уровня воды в Байкале в 2018-2020 годах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ установило максимальный и минимальный уровни воды в Байкале в 2018-2020 годах, что, как предполагается, поможет избежать повторения чрезвычайных ситуация, связанных с уменьшением уровня воды в озере.

Соответствующее постановление за подписью главы кабинета министров Дмитрия Медведева размещено в субботу на сайте кабмина. Документом "установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в озере Байкал в зависимости от условий водности". Максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в период средней водности устанавливаются на отметках 457 и 456 м соответственно, минимальное значение в период малой водности - на отметке 455,54 м, максимальное значение в период большой водности - на отметке 457,85 м. Байкал с 1960-х годов является частью системы Иркутской ГЭС, минимальный и максимальный уровни воды в озере устанавливаются государством.

В 2015 году в связи с низким уровнем воды в Байкале был введен режим ЧС, тогда в зоне риска оказались жители города Ангарск Иркутской области. Введение ЧС позволило использовать воду Байкала сверх установленных лимитов для поднятия уровня Ангары. Против снижения уровня выступила Бурятия: представители республики указывали на то, это что неблагоприятно для воспроизводства омуля и других видов рыб, а также для водоснабжения прибрежных населенных пунктов на восточном побережье озера.

Маловодный период на Байкале, по оценкам ученых, длится уже несколько десятилетий. В последние три года на восточном берегу вода начала отступать далеко от берега, а в прибрежных селах в Бурятии высохли колодцы. В 2016 году минимальный уровень воды в озере упал до рекордно низких 455,71 м - на 60 см за четыре года.

В справке к постановлению правительства отмечается, что в 2017 году в бассейне озера Байкал и водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада продолжается маловодный период. По данным Росгидромета, приток воды в озеро в летние месяцы 2017 года был близок к наименьшим за период 1960-2017 годов. Отмечается, что "принятое решение позволит избежать угрозы чрезвычайной ситуации и обеспечить водо-, тепло- и энергоснабжение населения и объектов экономики и социальной сферы, расположенных в нижнем бьефе Иркутского гидроузла, в 2018-2020 годах".

По мнению директора Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН Ендона Гармаева, устанавливаемая на 2018-2020 годы верхняя планка, с одной стороны, позволит энергетикам накапливать больше воды летом, чтобы зимой иметь запас ресурса. С другой стороны, если в результате этого решения будет затоплен восточный берег озера, холодные байкальские воды уничтожат уникальную экосистему мелководий в дельтах Верхней Ангары и Кичеры, а длина Байкала увеличится на 40-50 км к северу.