В Волгограде прошел траурный митинг в память о погибших при теракте в декабре 2013 года

ВОЛГОГРАД, 30 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Траурный митинг в память о жертвах теракта, произошедшего 30 декабря 2013 года, прошел в Волгограде. Горожане, среди которых есть и очевидцы того страшного взрыва, возложили к обелиску, установленному на месте теракта, цветы, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня четвертая годовщина страшных декабрьских событий в Волгограде в декабре 2013 года на вокзале и в троллейбусе. Самые разные люди ехали: кто на работу, кто на учебу, кто готовился к встрече нового года, но в одно мгновение все оборвалось <...> Террористы хотели нас запугать, внести межнациональную рознь, но ничего не вышло. А о погибших память наша будет вечной", - сказал на митинге замгубернатора Волгоградской области Александр Блошкин.

"Я живу в доме на улице Качинцев, 122, у которого тогда взорвался троллейбус. Раздался в то утро сильный взрыв, выбежала - ужас - раскуроченный дымящийся троллейбус <...> Погибли ни в чем не повинные люди, очень жаль. Пока жива, всегда буду сюда цветы приносить", - рассказала один из очевидцев трагедии Лариса Махнева.

Память погибших почтили минутой молчания. Также священники храма святого князя Владимира прочитали поминальную молитву по ним. По данным представителя МВД, в митинге приняло участие более 50 человек.

В Волгограде в 2013 году прошла серия террористических ,атак: первый взрыв произошел 21 октября в автобусе, тогда погибли семь человек, 37 получили ранения. А 29 декабря в здании железнодорожного вокзала смертник совершил теракт, в результате которого погибли 18 человек, 45 пострадали, на следующий день, 30 декабря террорист устроил взрыв в троллейбусе - 16 человек погибли, еще 28 были ранены.

Террористов, организовавших атаки, ликвидировали во время спецопераций на Северном Кавказе. Их пособники приговорены к длительным срокам заключения.