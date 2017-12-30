Роспотребнадзор назвал шаурму и салаты наиболее опасными блюдами новогоднего стола

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор посоветовал россиянам в преддверии новогодних праздников принять профилактические меры от заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи. В ведомстве отметили, что наибольшую опасность представляют салаты, в которых есть майонез и сметана, а также шаурма и кондитерские изделия с кремом.

"Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. ", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты призывают россиян готовить заливное, салаты, студень и изделия из рубленного мяса в небольшом количестве дома и не хранить более суток, а при покупке этих блюд обращать внимание на время изготовления продукта и срок реализации. При приготовлении в домашних условиях нужно тщательно мыть руки перед и после контакта с сырыми продуктами, пользоваться отдельными ножами и разделочными досками для сырых и готовых продуктов, перед использованием тщательно промывать и обрабатывать кипятком овощи, фрукты и зелень, следует из сообщения ведомства.

Также лучше не готовить заблаговременно (более суток) рубленное мясо и стараться не ставить рядом в холодильнике сырое мясо и рыбу и уже готовые блюда.

Опасность представляют также плохо промытые фрукты и овощи. Полуфабрикаты, изделия из мяса специалисты советуют подвергать повторной термической обработке, а торты с кремом и пирожные и подобные им продукты хранить в холодильнике.