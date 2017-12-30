Частный сектор инвестирует около 100 млрд рублей в проект "Оздоровление Волги"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Частный сектор инвестирует порядка 100 млрд рублей в проект ликвидации экологического ущерба на Волге. Об этом в субботу в эфире телеканала "Россия 24" сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Пятнадцать регионов, которые находятся в ареале Волги, будут участвовать в этом проекте. Это, конечно, региональные власти, это и Минприроды, и Минстрой, и ряд других министерств, и большая часть частников. Практически 100 млрд рублей частники должны будут потратить, в том числе на внедрение НДТ (наилучших доступных технологий - прим. ТАСС) на тех производствах, которые сегодня находятся не в самых лучших, экологически безопасных условиях", - сказал министр.

О Волге и федеральном проекте по ее сохранению

Волга - пятая по величине в России и самая длинная река в Европе протяженностью более 3 тыс. км. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи отмечают сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой являются затонувшие суда - по подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.

Для решения проблем загрязнения реки весной 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило и внесло в правительство РФ проект паспорта приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Проект был утвержден 30 августа. Его предварительный бюджет - около 245 млрд рублей до 2025 года. Из них порядка 112 млрд предполагается выделить из федерального бюджета, 42,5 млрд - из бюджетов субъектов РФ, остальное - из внебюджетных источников.

В результате реализации проекта на Волге планируется на 4,5 кубических ким сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать так называемые объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водный бассейн, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.

Согласно материалам кабмина, ключевые показатели региональных проектов по оздоровлению Волги планируется утвердить к концу марта 2018 года. Предполагается, что соглашения по предоставлению субсидий из федерального бюджета будут заключены до 1 марта 2018 года.