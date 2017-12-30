Путин надеется на дальнейшее сотрудничество с Ватиканом в развитии диалога конфессий

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении Папе Римскому Франциску с Рождеством и наступающим Новым годом выразил надежду на продолжение сотрудничества с Ватиканом в укреплении межконфессионального диалога. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В послании Его Святейшеству Папе Римскому Франциску президент России выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Россией и Ватиканом в интересах защиты мира, общечеловеческих ценностей, укрепления межцивилизационного и межконфессионального диалога и пожелал понтифику доброго здоровья, благополучия и успехов в его благородной деятельности", - говорится в сообщении.