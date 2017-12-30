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МЧС предупреждает о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии

Общество
30 декабря, 13:32 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 30, декабря. /ТАСС

Спасатели рекомендуют кататься только на размеченных разрешенных трассах и не выходить в горы в снегопад и непогоду

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НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Управление МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР) объявило экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах республики на ближайшие сутки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте ведомства.

"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18:00 мск (совпадает с местным временем - прим. ТАСС) 30 декабря, до 18:00 мск 31 декабря 2017 года в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.

Спасатели призывают соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин: кататься только на размеченных разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и непогоду, находясь в горах, следить за изменением погоды.

Ранее в чрезвычайном ведомстве сообщили, что в период проведения новогодних праздников с 25 декабря по 10 января силы и средства управления МЧС по КБР и подведомственных учреждений приведены в режим функционирования "повышенная готовность". Ежедневно в режиме повышенной готовности к тушению пожаров и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций находится 280 человек личного состава и 60 единиц основной и специальной пожарной техники. На территории республики на учет взято 563 объекта, задействованных в праздновании, а также пять объектов хранения и реализации пиротехнических изделий.

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