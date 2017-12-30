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Митрополит Иларион: изучение основ религиозных культур поможет профилактике экстремизма

Общество
30 декабря, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Знание религиозных основ, по мнению представителя РПЦ, позволит молодежи не попасться на уловки вербовщиков террористов

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Изучение школьниками курса "Основы религиозной культуры и светской этики" поможет профилактике экстремизма среди молодежи, полагает митрополит Иларион.

"Очень важно, чтобы наши школьники, студенты знали, чему учат конкретные религии, например, чему учит ислам. Чтобы если придет вербовщик и будет нашим детям говорить, что "ты должен во имя Аллаха убивать неверных", чтобы человек мог спокойно и твердо ответить - нет, я знаю, что ислам учит не так, я знаю, что религия не призывает к убийству", - сказал митрополит в субботу в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров также заявлял, что обучение школьников в республике основам ислама помогает бороться с распространением экстремизма.

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