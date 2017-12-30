СПЧ просит военную прокуратуру проверить сообщения о нарушениях во время осеннего призыва

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии по военно-гражданским отношениям Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член правления международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко обратился в Московскую военную прокуратуру с просьбой проверить сообщения о нарушениях во время осеннего призыва 2017 года.

"29 декабря мною было направлено обращение Московскому городскому военному прокурору В. В. Приходченко с просьбой проверить указанные факты грубых нарушений прав призывников и, в случае их подтверждения, принять необходимые меры прокурорского реагирования в отношении виновных должностных лиц. Обращению присвоен регистрационный номер 72617", - говорится в сообщении Кривенко, опубликованном на сайте СПЧ.

По словам Кривенко, в декабре 2017 года он получил ряд обращений от призывников, подвергшихся "насильственному призыву". "Судя по полученной от граждан информации, в Москве под конец призывной кампании грубые нарушения законодательства военными комиссариатами приобрели массовый характер. <...> Многих из них [призывников] провели через призывные мероприятия в один день, что является нарушением порядка процедуры призыва, установленного статьей 26 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и статьями 16, 27, 28 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации", - сообщил Кривенко.

Он также отметил, что призыву "одним днем" сопутствует ненадлежащее медицинское освидетельствование призывников, в результате чего в армию попадают молодые люди с серьезными и даже опасными болезнями, представляющими угрозу для здоровья их сослуживцев.

В начале октября, вскоре после начала осеннего призыва, министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал исключить направление в войска граждан со слабым здоровьем или нервно- психическими расстройствами в ходе призывной кампании.

В соответствии с указом президента РФ на срочную службу осенью 2017 года планировалось призвать 134 тыс. человек, в том числе почти 121 тыс. - в Вооруженные силы. Это на 18 тыс. человек меньше, чем в 2016 году.