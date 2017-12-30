Си Цзиньпин призвал китайских студентов МГУ отдать силы и умения национальному возрождению

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал в субботу китайских студентов, обучающихся в Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ломоносова, быть преданными своей родине и упорно трудиться над реализацией мечты о национальном возрождении. Об этом, как сообщает агентство "Синьхуа", он написал в ответном письме на послание китайских юношей и девушек, проходящих обучение на различных факультетах одного из старейших и крупнейших вузов России.

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Студенты из Китая, отмечает агентство, поведали о своем стремлении следовать духу XIX съезда КПК, главным лейтмотивом которого было вступление страны в "новую эпоху построения социализма с китайской спецификой" под предводительством "ЦК КПК с товарищем Си Цзиньпином в качестве сердцевины". Съезд также наметил основные рубежи реализации "китайской мечты о великом национальном возрождении".

"Из вашего письма я понял, какое с каждым днем растущее чувство гордости внушает вам родина, я также осознал, насколько искренне обучающиеся за рубежом студенты стремятся к прогрессу своей страны", - написал Си Цзиньпин. "60 лет назад председатель Мао [Цзэдун] во время встречи с китайскими студентами в вашем университете тоже ощутил эти глубокие чувства, заявив, что молодежь "подобна утреннему солнцу, все наши надежды на вас", - напомнил он.

"Если у молодого поколения есть идеалы, есть умение, есть готовность смело брать на себя любую задачу, то государство имеет перспективу, нация имеет надежду. Реализация мечты китайской нации о великом возрождении неотделима от этой неустанной борьбы молодежи", - добавил Си Цзиньпин.

Он также выразил надежду, что молодые китайцы будут взращивать "блестящие традиции, широкую натуру, дух упорной борьбы, присущие студентам, обучающимся за рубежом, с тем, чтобы как можно скорее вырасти в отряд выдающихся талантов и воздать свои умения отечеству и народу". Кроме того, Си Цзиньпин передал привет всем китайским студентам за рубежом.